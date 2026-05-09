Temporal en Neuquén: cuál es el estado de los Pasos Fronterizos

Vialidad Nacional informó la situación y advirtió sobre la presencia de hielo, nieve y la obligatoriedad de portar cadenas.

Continúa en la provincia el temporal q ue afecta la circulación en gran parte del territorio. Este sábado , Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte de rutas para Neuquén , en medio de las bajas temperaturas que afectan la región cordillerana .

De acuerdo al informe oficial, el Paso Internacional Pino Hachado permanece cerrado por "condiciones climáticas adversas". El parte indicó que el sector se encuentra intransitable debido a la presencia de hielo y nieve sobre la calzada.

Además, las autoridades alertaron por la presencia de animales sueltos y posible caída de piedras en el kilómetro 48 de la ruta. Por este motivo se decidió mantener interrumpida la circulación .

En paralelo, el Paso Internacional Cardenal Samoré permanece habilitado, aunque con circulación bajo estrictas medidas de precaución. El parte del organismo informó que el camino se encuentra transitable para todo tipo de vehículos, pero con calzada húmeda, bajas temperaturas y posibilidad de formación de hielo en algunos sectores.

paso internacional cardenal samore Vialidad Nacional

Desde Vialidad Nacional recomendaron mantener la distancia de frenado, evitar maniobras de sobrepaso y extremar las medidas de seguridad al conducir.

También confirmaron que hay personal y equipos operando sobre el corredor vial.

Trabajos en plena madrugada

Mientras continúan las condiciones adversas en la cordillera de Neuquén, trabajadores del Servicio de Mantenimiento Invernal realizaron tareas preventivas sobre la Ruta Nacional 237 y la Ruta Nacional 40.

Según informó Vialidad Nacional, durante la madrugada de este sábado se efectuó el riego con solución salina para reducir la formación de hielo sobre la calzada y mejorar la seguridad vial en sectores de alto riesgo.

Desde el organismo recordaron además que es obligatoria la portación de cadenas físicas para circular por rutas nacionales en zonas afectadas por nieve y hielo.

asi trabajan en las rutas Vialidad Nacional

Consultar el estado de rutas

El organismo recordó la importancia de consultar el estado actualizado de rutas en los canales oficiales antes de emprender un viaje, ya que las condiciones climáticas pueden variar rápidamente en sectores cordilleranos.