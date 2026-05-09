Fin de semana con heladas en Neuquén: a cuándo descenderá la temperatura

Continúa el ingreso de aire frío a la provincia y repercute en diferentes regiones del territorio provincial. El sábado comenzará con ráfagas fuertes.

Tras el frío y la lluvia que cayeron este viernes en Neuquén y la región, el pronóstico anticipa para este inicio de fin de semana temperaturas bajo cero y algo de viento.

Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), se prevé para este sábado una jornada despejada en horas de la tarde con una temperatura máxima que no superará los 13 grados con viento leve y ráfagas de no más de 20 kilómetros por hora. Mientras que durante la noche, el pronóstico del organismo interprovincial anticipa que la temperatura descenderá a 1 grado bajo cero con disminución del viento.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) pronosticó otra jornada fría y ventosa. Por la madrugada anticipó que estará la temperatura a 3 grados, viento entre 23 y 31 kilómetros por hora bajo un cielo parcialmente nublado. Las ráfagas, provenientes del sudoeste, estarán cerca de los 60 kilómetros por hora. Durante el resto de la jornada estará algo nublado con viento fuerte que descenderá hacia la noche. La temperatura máxima no superará los 12 grados.

Desde la AIC anticipan que hacia la tarde se esperan períodos inestables, principalmente en valle medio y zona costera. En tanto que, hacia el domingo y durante la semana entrante se prevé tiempo bueno con un paulatino ascenso de la temperatura.

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Cómo estará el domingo y el inicio de la semana

El pronóstico del SMN señala que prácticamente no habrá viento y estará algo nublado durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 4 grados durante la mañana y la máxima llegará a los 16 grados.

Para el domingo, de acuerdo a la AIC, la mínima será de 1 grado bajo cero mientras que la máxima ascenderá a los 17 grados. Estará mayormente despejado con viento débil y ráfagas moderadas.

A-frío-calle-Neuquén.jpg Por la mañana las temperatura están bajo cero.

El lunes 11 de mayo continuará la tendencia con cielo mayormente despejado y una máxima de 20 grados, con vientos del noroeste a 16 kilómetros por hora y ráfagas de 19 kilómetros por hora, en tanto que por la noche el cielo estará parcialmente nublado con una mínima de 4 grados y vientos del oeste a 13 kilómetros por hora con ráfagas de 18 kilómetros por hora.

Para el martes 12 de mayo se pronostica un cielo cubierto tanto de día como de noche, con una máxima de 21 grados y vientos del sudoeste a 34 kilómetros por hora con ráfagas de 56 kilómetros por hora durante la jornada diurna, y una mínima de cero grados con vientos del sudeste a 29 kilómetros por hora y ráfagas de 42 kilómetros por hora por la noche.