Un albañil cobró la construcción de una casa y desapareció: deberá pagar 10 veces lo que cobró

El demandante le pagó por adelantado una casa para su mamá que falleció durante el abandono de la obra. El juez tuvo en cuenta el "dolor humano".

Un hecho lamentablemente frecuente en el rubro de la construcción como es el abandono de las obras llegó a la instancia judicial con un resultado favorable para el demandante: un albañil deberá resarcir con una cifra 10 veces mayor de lo que le había cobrado inicialmente.

Durante el juicio se desmotró ante el Tribunal Superior de Justicia, que el hombre que lo contrató y le pagó por adelantado la construcción de una vivienda.

La obra abarcaría 36 metros cuadrados en Paraje Atreuco , pero el trabajador desapareció en 2018 sin terminarla . El caso fue resuelto este viernes por el juez Luciano Zani.

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En su veredicto condenatorio,lo obligó a pagar lo que el demandante gastó en terminar la casa con otro constructor y también el daño moral.

Cómo se concretó el daño

Las partes habían acordado un plan de pagos en cuotas y que la vivienda debía entregarse bajo la modalidad “llave en mano”. Sin embargo, cuando cobró la última parte, paralizó la construcción con un avance apenas del 25 por ciento, según determinó una pericia de arquitectura.

Al percartarse de la estafa el hombre le envió una carta documento intimándolo a retomar los trabajos, pero nunca volvió y el demandante contrató a otro albañil al que tuvo que pagarle nuevamente la obra.

En su resolución, el titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1 de la IV Circunscripción Judicial, analizó los testimonios de tres testigos, quienes fueron “contundentes” al afirmar que el constructor fue contratado para construir la vivienda y abandonó la obra.

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El demandado tampoco contestó los requerimientos judiciales: “Debo decir que, atento su actitud procesal sumada al resultado de la prueba analizada a la luz de las reglas de la sana crítica, me siento convencido acerca de la existencia del incumplimiento contractual”, sostuvo.

Un sueño de la vivienda propia que se frustró con el abandono

En el pronunciamiento, Zani lo condenó a pagar los gastos que el demandante tuvo que afrontar para concluir el proyecto, pero fue mucho más severo en cuanto al daño moral que provocó al abandonar la obra de seis por seis metros, que debía tener baño, un dormitorio y cocina-comedor.

El juez ponderó que para el demandante “el hecho de tener una vivienda propia resultaba un sueño personal y un proyecto de vida que implicaba darle a su madre una vivienda digna para compartir con ella sus últimos días”. Como consecuencia del abandono de la obra dicho proyecto se vio truncado porque su madre falleció antes de terminar la casa. Los testigos, por su parte, afirmaron que se vio bastante afectado anímicamente.

En ese marco, el magistrado citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual el máximo tribunal sostiene que “el dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido".

Cuánto tendrá que pagar el albañil condenado

En este sentido, remató: "Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido”.

De esta manera, el hombre será resarcido con el pago por daño moral de 2 millones de pesos más el monto total de la obra: 190.000 en cuotas. Luego de que este albañil desapareció, el demandante contrató a otro constructor al que le pagó unos 150.000 pesos más para terminarla.

El pago incluye los intereses que comienzan a correr desde febrero de 2018 cuando presentó la intimación, lo que incrementará los montos a la fecha de hoy hasta más de $3.800.000.