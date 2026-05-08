Neuquén abrió las inscripciones de 4 mil créditos no bancarios para construir la casa propia

La provincia lanzó "Neuquén Habita", una versión propia del Procrear que ofrecerá créditos a una tasa del 2% anual para edificar o ampliar viviendas. Los detalles.

Desde este viernes ya está abierta la inscripción para acceder a los créditos no bancarios para la construcción o ampliación de viviendas que puso en marcha la provincia de Neuquén. En total, esperan otorgar este año más de 4 mil herramientas crediticias a una tasa del 2% anual, un número muy inferior al que ofrecen las entidades bancarias.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el lanzamiento del programa, que busca generar una solución a un déficit habitacional creciente en la provincia. Aseguró que esta herramienta está dirigida a aquellos que no tienen los recursos para construir su casa propia y no llegan a pagar las cuotas de un crédito hipotecario o encuentran préstamos a tasas muy altas en los bancos.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, aclaró que los créditos, de hasta 150 millones de pesos, se ajustarán por el UVI (la tasa de Unidad de Vivienda que combina la inflación con el índice de precios de la construcción) más un 2% de interés anual, en el caso de que acrediten los habertes a través del Banco Provincia de Neuquén, y un 6% para el resto de la población.

Los candidatos para inscribirse en el crédito son familias o individuos neuquinos de entre 18 y 65 años que cuenten con un terreno escriturado o en proceso de escrituración, y que tengan un ingreso familiar mínimo de un millón y medio de pesos por mes. Podrán hacerlo a través del sitio oficial.

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Ana Servidio, Secretaria de Vivienda y Hábitat de la provincia detalló que se pueden sumar ingresos familiares de trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y autónomos. "Es importante resaltar que la cuota no puede representar más del 30% del ingreso familiar o de la persona. Así que con un millón y medio o un millón setecientos de ingreso, ya se puede acceder a algún monto, pero no al monto total. Con 2.6 millones sumando a los ingresos familiares se puede acceder al monto máximo del crédito", recordó.

Bertoldi aclaró que los que se inscriban tendrán contacto con el programa a través de una Oficina Virtual que evaluará la condición crediticia para notificar si califican o no para recibir el préstamos. "Entre julio y agosto vamos a estar depositando los primeros anticipos", afirmó.

En total, está previsto alcanzar unas 6 mil soluciones habitacionales para los neuquinos en un período de dos años. Si bien la demanda dependerá de las inscripciones, desde el gobierno estimaron que unas 4 mil personas podrían recibir estos créditos hipotecarios a lo largo del año.

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Figueroa recordó que, en Neuquén, el plan Procrear otorgó poco más de 4 mil créditos en la provincia entre 2011 y 2023. Por eso, destacó la dimensión del pograma provincial, que propone ofrecer la misma cantidad en apenas un año.

"Cuando dicen 'yo siento que a mí no me toca Vaca Muerta', estas son las cosas en las que nos toca", dijo Figueroa y destacó, además, los más de 900 kilómetros de nuevas rutas o los avances en salud y educación que benefician a la población en su conjunto a partir de los ingresos que llegan a la provincia en concepto de regalías petroleras.

Sorteo, transparencia y exclusión de la planta política

El gobernador destacó la importancia de imponer reglas justas al otorgar beneficios como los créditos hipotecarios. Recordó que su gestión avanzó en la eliminación de las jubilaciones de privilegio y con la sanción de una ley de ficha limpia más exigente que la de otras jurisdicciones. Además, aclaró que los que sean "planta política pura" no serán considerados para acceder a los créditos hipotecarios de Neuquén Habita.

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Por su parte, Bertoldi dio más detalles del proceso de otorgamiento de los créditos, que busca generar un sistema de acceso justo y con una distribución equitativa del beneficio.

"En este instante está habilitada (la inscripción) para toda la provincia y una de las condiciones de la reglamentación que pusimos es que una vez superadas las 2,500 inscripciones y de analizar la condición crediticia para que cumplas las condiciones, vamos a hacer un sorteo a través del IJAN, completamente transparente, público, para que todos los que se hayan inscripto y hayamos superado este número puedan ver quiénes van a ser los sorteados", señaló.

"Así como no hay ningún acomodado en las becas Gregorio Álvarez, no va a haber acomodados en estos préstamos", afirmó. El programa no hará una distribución por localidad sino que se hará por sorteo, y tampoco está permitido el acceso para los trabajadores publicos de planta permanente que hoy tengan un cargo jerárquico, desde subsecretarios en adelante.

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El rol de los municipios y las cámaras

El gobernador solicitó también la colaboración de los municipios y las entidades intermedias como cámaras, mutuales, colegios profesionales o sindicatos que suelen desarrollar programas de loteos. "Ya están habilitadas las inscripciones y lo van a conseguir los municipios que más se apuren y los sindicatos que más se apuren", afirmó.

"Los colegios de profesionales van a estar acompañándonos en la regulación de las tasas y los sindicatos, los gremios, las mutuales, todas las entidades intermedias que tengan sus tierras hoy en la provincia de Neuquén las van a ofrecer para que tengamos mayor ampliación de opciones de tierra, porque hoy hay vecinos que tienen sus tierras y hay vecinos que no tienen sus tierras", aclaró Bertoldi.

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También se ofrecerán créditos especiales para aquellas personas que tienen el dominio de un terreno pero no pudieron avanzar aún con la escritura. "Hay un grupo muy grande de que tienen sus terrenos, pero no la escritura. Y para eso diseñamos una línea de créditos específicas para poder financiar la escrituración y una vez que esto esté en trámite e a partir de ahí de manera vinculada y directa van a acceder a los créditos de construcción", agregó.

La ministra destacó el "también el trabajo de los intendentes y de cada gestión municipal para regularizar sus loteos, su tierra fiscal municipal es muy importante. Necesitamos que los intendentes también se sumen a esta propuesta. De hecho, la semana pasada firmamos un acuerdo con absolutamente todos los intendentes, para que puedan agilizar las mensuras, que es el paso previo a la escritura".

Los requisitos para el crédito

Tener entre 18 y 65 años .

. El crédito debe estar destinado a la vivienda única y de ocupación permanente .

. Contar con la escritura del inmueble a nombre del solicitante.

a nombre del solicitante. Poseer una inscripción actualizada en el RUPROVI 2.0 .

. El pago de la cuota no puede superar el 30% de los ingresos netos del grupo familiar.

de los ingresos netos del grupo familiar. Ingreso neto máximo del grupo familiar de $6.500.000 (equivalente a 18 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la solicitud).

(equivalente a 18 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la solicitud). Se requiere una garantía hipotecaria en primer grado y seguros de vida e incendio.

y seguros de vida e incendio. No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ni en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género .

ni en el . No podrán inscribirse quienes ya tengan un crédito y/o adjudicación vigente con ADUS / IPVU.

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Características de los créditos

Los proyectos no pueden superar los 90 m².

Construcción de Vivienda

Monto Máximo h asta $150.000.000 .

asta . Financiamiento h asta el 100% del presupuesto de la obra.

asta el del presupuesto de la obra. Plazo Máximo h asta 240 meses (20 años) .

asta . Tasa y Actualización: TNA 2% con capital ajustable por UVI .

TNA con capital ajustable por . Desembolsos: Se realizan en tres etapas según el avance de obra (30%, 50% y 20%).

Se realizan en según el avance de obra (30%, 50% y 20%). Período de Gracia: 90 días corridos tras el último desembolso.

Ampliación o Refacción