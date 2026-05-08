Fuerte choque frontal en Ruta 51: murió un caballo y un auto quedó destrozado

El accidente ocurrió a la altura de la estación de servicio YPF de Vista Alegre. Autoridades advierten a los automovolistas circular con precaución por animales sueltos.

Un automovilista se llevó una desagradable sorpresa en la Ruta 51 cuando se encontró a un caballo de frente y no hizo a tiempo a esquivarlo o reducir la velocidad. De esta manera, se produjo un fuerte choque frontal que resultó en la muerte del animal y fuertes destrozos en el auto.

El siniestro vial ocurrió este viernes por la mañana cerca de las 7:30 a la altura de la estación de servicio YPF de Vista Alegre, ubicada después del cruce con ruta 67 y a una hora de Ruta 7.

De acuerdo a lo relevado, el automovilista no sufrió lesiones de consideración pero sí un gran susto. Su auto color rojo quedó gravemente destruido en varios sectores: el techo hundido, el parabrisas destruido , la óptica frontal izquierda caída y los cables al aire.

caballo choque ruta 51

Por su parte el caballo marrón quedó tendido sobre la calzada gravemente herido y falleció en el lugar. Hasta el momento se desconoce quién era el dueño.

Un auto y una camioneta petrolera chocaron un caballo y una vaca suelta en la Ruta 51

El accidente de tránsito con el caballo lamentablemente forma parte de los peligros de la Ruta 51. A fines de abril se registró otro siniestro un viernes por la madrugada.

Se trató de dos fuertes choques que ocurrieron camino al lago Mari Menuco. Desafortunadamente, una vaca y un caballo se cruzaron justo cuando pasaban los vehículos que no pudieron esquivarlos.

El primero de los accidentes ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada a la altura del Km 25 donde un camión impactó a una vaca, según consignó Centenario Digital.

vaca muerta ruta 51

El otro incidente con un animal suelto en la misma vía provincial fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux de una empresa de servicios petroleros que no tuvo tiempo a frenar y terminó chocando contra un caballo.

De milagro no hubo automovilistas heridos

Lamentablemente, tanto el caballo como la vaca murieron como consecuencia del choque. Además, en los dos hechos hubo importantes daños materiales en los vehículos pero cabe destacar que los conductores y ocupantes no sufrieron heridas.

En esta ocasión, no intervino la División de Tránsito de Villa Obrera sino el personal policial del destacamento del lago, perteneciente a la Comisaría 49 de Vista Alegre. Al llegar al lugar constataron los incidentes y asistieron a los protagonistas.

En tanto, hubo un tercer accidente de tránsito en paralelo pero sobre la Ruta 7 cuando en el acceso a Vista Alegre Sur dos autos tuvieron un choque por alcance. Se trata de un Citroën C4 que impactó contra el otro y finalizó con el frente destruido. De acuerdo a lo relevado, durante la mañana, aun permanecía sobre la banquina a la espera de la grúa del seguro.

Las autoridades advierten los peligros de los animales sueltos y recientemente la presidenta de la Sociedad Rural reclamó a todas las personas que tienen animales a que sean "responsables de mantenerlos a resguardo. No podemos dejar los animales sueltos en la ruta y después pretender que el culpable de un accidente sea el automovilista". Y afirmó: "Un animal en una ruta oscura no te da margen de hacer ninguna maniobra".