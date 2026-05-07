Arroyo Salgado y su hipótesis sobre la muerte de Alberto Nisman: servicios de inteligencia y una empresa detrás

La jueza federal y ex esposa del fiscal disertó en el Rotary Club y habló sobre su muerte, como también señaló que la corrupción del país es "estructural".

Sandra Arroyo Salgado brindó una explosiva hipótesis sobre la muerte en 2015 de su exmarido, el fiscal Nisman.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, realizó este miércoles fuertes declaraciones sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y deslizó una explosiva hipótesis sobre presuntos vínculos entre supuestos partícipes del hecho.

A 11 años de su muerte, que la Justicia ya califica como homicidio , su ex esposa Sandra Arroyo Salgado presentó en una disertación en Rotary Club una hipótesis que vincula el caso con el escenario político y de inteligencia actual: mencionó vínculos entre sectores de inteligencia y la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio .

Según la magistrada, aunque el crimen ocurrió en 2015 tras la denuncia contra Cristina Kirchner, los hilos de los "partícipes" siguen activos en estructuras estatales. "La Justicia ya despejó un primer tramo: se demostró que f ue asesinado en manos de algunos oscuros del poder ", sostuvo.

"Difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio, pero sí los partícipes respecto de los cuales hay trascendidos, acerca de que tienen sus vínculos en los servicios de inteligencia que están operando hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con vínculos con funcionarios públicos del actual gobierno",dijo sin brindar mayores detalles.

arroyo salgado rotary

Actualmente el expediente se tramita en la fiscalía general a a cargo de Eduardo Taiano, en una dependencia especial que funciona fuera de Comodoro Py bajo la coordinación del auxiliar fiscal Hernán Kleiman.

La hipótesis central apunta a la intervención de sectores de inteligencia militar que habrían actuado por fuera de sus funciones legales tras las acusaciones presentadas por el fiscal contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, funcionarios y otros acusados por supuesto encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA.

Por el momento, el único procesado en la causa es Diego Lagomarsino, técnico informático. Aunque él sostiene que el fiscal le pidió prestada el arma Bersa calibre 22 por seguridad, la fiscalía de Eduardo Taiano logró acreditar que la comunicación inicial partió de Lagomarsino y no de la víctima.

"La corrupción es estructural"

La jueza dio una charla sobre Investigaciones Complejas y Credibilidad en la Justicia donde dijo que "la corrupción es estructural y no escapa a los tres poderes del Estado. Es de orden público, pero también de la sociedad civil", explicó al sostener que "detrás de un funcionario corrupto, hay un civil que lo corrompe".

Según mencionó Arroyo Salgado, esta situación "no escapa a ningún color político y a ningún Gobierno". Fue allí que mencionó la ineficacia de la Justicia frente al crimen organizado.

En este sentido, definió al Consejo de la Magistratura como un "elefante burocrático" y sostuvo que deberían existir más jueces y fiscales sometidos a juicio político y removidos de sus cargos.

Sandra Arroyo Salgado

También cuestionó la administración penitenciaria bonaerense, y planteó que el Servicio Penitenciario debería pasar de la órbita de Justicia a la de Seguridad. "Eso es seguridad pública", sostuvo la magistrada.

Además, contó que le envió una comunicación al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, para reclamar medidas que impidan las extorsiones telefónicas desde las cárceles. "En el sistema bonaerense hay detenidos con líneas declaradas y las llamadas extorsivas suceden justamente desde esas líneas", advirtió.

Durante el cierre de su exposición, Arroyo Salgado defendió la necesidad de que el Poder Judicial comunique más activamente su trabajo ante la sociedad. "La Justicia debe informar sobre aquellos casos que conmueven a la sociedad y generan dudas. El gran desafío es combatir la corrupción", concluyó.