Un tornado destruyó una vivienda, generó destrozos y dejó a una ciudad a oscuras

Un paraje de la provincia de Buenos Aires se vio afectado por un fuerte temporal que afectó gran parte de la región.

En medio de un fuerte temporal que afectó al partido de Las Fores, un tornado azotó en el Paraje Harosteguy y campos lindantes a la Ruta Nacional 3, provincia de Buenos Aires , este miércoles por la tarde. Aunque no hay cifras oficiales de heridos, se confirmó que una vivienda quedó completamente destruida.

Como consecuencia, la familia tuvo que ser asistida al quedar atrapada en la vivienda . Luego fueron trasladados al hospital local para su atención médica y, afortunadamente, todos se encuentran fuera de peligro.

La propiedad se desplomó completamente a raíz de la fuerza del tornado. Se confirmó que eran tres adultos y un menor los integrantes de la familia afectada, quienes permanecen en observación tras haber sufrido politraumatismos .

El evento comenzó alrededor de las 12.15 del mediodía y duró aproximadamente 15 minutos. Por los destrozos registrados, se presume que las ráfagas podrían haber superado los 100 km/h.

Tornado esta tarde en zona rural de Las Flores, provincia de Buenos Aires

Desde la Cooperativa de Electricidad de Las Flores confirmaron que hubo varias zonas sin suministro. "Debido a las condiciones climáticas y a situaciones ajenas a la Cooperativa de Electricidad de Las Flores, el sector rural permaneció sin suministro eléctrico durante un período prolongado", indicaron.

En el medio local Las Flores TV, la compañía explicó que el corte estuvo originado por "la salida de frecuencia de la línea de alta tensión". Por este motivo, señaló que el servicio de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima (TRANSBA S.A.) resolvió interrumpir el servicio en el alimentador que distribuye la corriente en la región.

Vuelco de camiones a raíz del tornado

El temporal también provocó el vuelco de cuatro camiones con acoplados, árboles y postes de luz entre otras cosas en el kilómetro 332 de la ruta 3, entre la localidad de Azul y el Chillar.

Cabe destacar que los vehículos superan las 17 toneladas, por lo que impacta la fuerza del tornado que azotó a la zona centro de provincia de Buenos Aires.

vuelco camiones tornado

Se confirmó que fue un tornado y "las consecuencias podrían haber sido catastróficas"

Según indicaron especialistas y meteorólogos nacionales consultados tras el temporal, el tornado registrado en la región se habría tratado de un fenómeno de categoría F2 / EF2, con vientos que habrían superado los 200 kilómetros por hora.

La escala FM indica que un tornado comienza a clasificarse como EF2 a partir de los 178 km/h, por lo que las ráfagas registradas durante el evento ubicarían al fenómeno dentro de esa categoría de intensidad, considerada de fuerte poder destructivo.

Graves consecuencias se registraron en diversos puntos rurales del partido bonaerense, ya que se registraron también voladura de techos, árbboles caídos y viviendas afectadas.

vivienda destruida tornado Una casa quedó completamente destruida por el paso del tornado y los dueños fueron internados con politraumatismos.

"De haber impactado de lleno sobre el casco urbano de Las Flores, las consecuencias podrían haber sido catastróficas, debido a la intensidad de los vientos y al nivel de destrucción que este tipo de fenómenos puede provocar en zonas pobladas", indicaron especialistas al mismo medio local.

Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estableció que en la zona las lluvias leves persistirán durante la madrugada. A partir de la tarde, la alerta pasará a nivel amarillo, principalmente por la intensidad de los vientos, lo que provocará un descenso importante de la temperatura.