Medicamentos gratis de PAMI mayo 2026: requisitos y cómo tramitar el reintegro

Los jubilados afiliados a la obra social tienen la posibilidad de solicitar remedios con 100% de bonificación . Los requisitos y cómo es el trámite .

El Programa de Atención Médica Integral , también conocido popularmente como PAMI , definió los requisitos para que jubilados y pensionados con ingresos limitados puedan disponer en mayo 2026 de medicamentos con 100% de bonificación. Para aprovechar este beneficio, que está vigente en todo el país, los más de 5 millones de afiliados deben cumplir con una serie de pasos.

Este programa busca asegurar el acceso gratuito a tratamientos esenciales , al tiempo que alivia el peso de los gastos de salud en los sectores más vulnerables.

El listado actualizado de medicamentos bonificados incluye remedios considerados esenciales, entre los que se cuentan 160 fármacos para tratar patologías crónicas muy comunes, como hipertensión, diabetes, colesterol alto, problemas cardíacos y osteoporosis. Y los de alto costo, destinados al abordaje de enfermedades graves , como tratamientos oncológicos, VIH, hepatitis, hemofilia, artritis reumatoidea y aquellos que se utilizan después de un trasplante.

Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI en mayo 2026

Los jubilados y pensionados del PAMI pueden acceder a la bonificación del 100% en medicamentos para enfermedades consideradas crónicas y graves. En estos casos, la gratuidad es completa. Entre remedios bonificados se encuentran:

Tratamiento para la diabetes , incluyendo insulina, hipoglucemiantes orales y tiras reactivas

, incluyendo insulina, hipoglucemiantes orales y tiras reactivas Medicamentos oncológicos y oncohematológicos

y Tratamiento para hemofilia

Medicación para VIH y hepatitis B y C

y Fármacos para trasplantes , entre ellos inmunosupresores y medicación esencial para evitar el rechazo de órganos

, entre ellos inmunosupresores y medicación esencial para evitar el rechazo de órganos Tratamiento para artritis reumatoidea y osteoartritis

y Medicamentos para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

e Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Tratamiento para enfermedades fibroquísticas y trastornos hematopoyéticos

Farmacias PAMI adulto mayor (3).jpg Para acceder a los medicamentos bonificados es necesario estar empadronado y tener la credencial de PAMI.

Para acceder a determinados medicamentos, especialmente los de alto costo, se requieren controles y autorizaciones previas antes de ser entregados. El esquema incluye instancias de auditoría, pedidos de excepción y validaciones médicas para asegurar un uso responsable de los recursos. En este grupo se encuentran terapias oncológicas y tratamientos de alta complejidad.

También abarca patologías específicas como VIH, hemofilia y pacientes trasplantados, además de insulinas especiales como Glargina, Detemir y Degludec. Incluso ciertos medicamentos ambulatorios pueden necesitar aprobación adicional cuando exceden los límites establecidos.

Cómo tener medicamentos bonificados al 100%

El trámite para acceder a la gratuidad de los medicamentos se simplificó con la digitalización y ahora puede iniciarse sin ir presencialmente a una agencia. El primer paso es contar con una receta electrónica emitida por tu médico de cabecera, que se carga directamente en el sistema. Una vez validada, la farmacia puede autorizar de forma automática la entrega de los medicamentos.

PAMI WhatsApp (1).jpg El programa busca que todos los jubilados puedan acceder a los medicamentos básicos de forma gratuita.

Para retirarlos, solo se debe presentar el DNI del beneficiario y la credencial de PAMI. Si el afiliado no puede acercarse, un familiar o apoderado está habilitado hacerlo con la documentación requerida. Este sistema agiliza el acceso y resulta clave para afiliados con movilidad reducida o dificultades para trasladarse.

Cómo acceder gratuitamente a medicamentos que no tienen el 100% de bonificación

Los jubilados y pensionados que no cuentan con recursos suficientes para pagar medicamentos de uso común, que habitualmente tienen descuentos de entre el 40% y 80%, pueden solicitar el Subsidio por Razones Sociales para obtener la gratuidad total. Este beneficio que otorga la cobertura del 100% no es para todos los afiliados de PAMI, sino que depende del resultado de una evaluación socioeconómica que hace el organismo de las personas que lo soliciten.

Farmacias PAMI adulto mayor (1).jpg La receta electrónica es clave para acceder a los medicamentos bonificados.

Los principales requisitos son:

Los ingresos mensuales de la persona que solicite el beneficio deben ser menores a 1,5 haberes previsionales mínimos . En el caso de convivir con alguien con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope sube a tres haberes mínimos.

de la persona que solicite el beneficio deben ser . En el caso de convivir con alguien con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope sube a tres haberes mínimos. El solicitante del subsidio no puede estar afiliado de manera simultánea a una obra social o medicina prepaga.

de manera simultánea a una El afiliado que solicita el beneficio "no puede ser propietario de más de un inmueble, ni tener aeronaves o embarcaciones de lujo. En sintonía, tampoco puede tener un automóvil de una antigüedad menor a los diez años. La única excepción en este caso es que en el mismo hogar resida una persona con CUD.

Cómo tramitar el subsidio social en PAMI 2026

La gestión de acceso al subsidio de PAMI para recibir medicamentos gratuitos se hace de forma online. Los pasos a seguir son estos: