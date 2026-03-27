PAMI, cobertura de insulina: cómo hacer el trámite para tener los medicamentos e insumos 100% gratis

La obra social de los jubilados, Pami, otorga medicamentos gratuitos para sus afiliados con diabetes. Los requisitos obligatorios para solicitarlos.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), también conocido popularmente como PAMI, continúa con la entrega gratuita de insulinas para sus afiliados diabéticos. Si bien el beneficio permite acceder al 100% de la cobertura, no se activa automáticamente y los solicitantes deben estar inscriptos obligatoriamente en el Padrón de Personas con Diabetes.
La obra social de los adultos mayores mantiene la gratuidad plena de las insulinas incluidas en su cobertura habitual, aunque establece controles más estrictos para algunas variantes específicas, como las de acción prolongada, que requieren autorización previa de PAMI, por lo que es necesaria la presentación de documentación específica.
Cómo acceder a la insulina bonificada por PAMI
El paso clave para acceder al beneficio es estar inscripto en el Padrón de Personas con Diabetes. Esta base de datos ayuda al organismo centralizar el seguimiento de los pacientes y asegurar la disponibilidad de los insumos necesarios para el tratamiento de la enfermedad. Además, permite recibir hipoglucemiantes orales, lectores de tiras reactivas y elementos para medir la insulina.
Este trámite debe realizarse a través del médico de cabecera, quien carga los estudios correspondientes en el sistema.
Para hacerlo, serán necesarios estudios recientes que confirmen el diagnóstico y el control de la enfermedad. Los análisis requeridos son hemoglobina glicosilada (HbA1c) y glucemia. Ambos deben estar actualizados, con una antigüedad menor a tres meses y contar con firma y sello del bioquímico del laboratorio.
Con esa documentación, el profesional ingresa la información en el sistema de PAMI y concreta el alta o la renovación anual. Una vez aprobado, la farmacia adherida puede entregar la insulina 100% bonificada. Para mantener la cobertura gratuita, el organismo exige una actualización anual de los datos médicos del beneficiario.
Para los afiliados que necesiten insulinas de acción prolongada o formulaciones específicas, como Glargina o Degludec, el criterio para acceder a la cobertura bonificada es más exigente. En estos casos, además de los estudios habituales, el médico debe emitir una indicación detallada que explique la necesidad de ese tipo de insulina. A eso se le suma la presentación del Formulario de Vía de Excepción, que puede corresponder a un pedido inicial o a una renovación. La autorización puede demorar varios días y la falta de información llevará a que el trámite no avance.
Qué es la diabetes y los factores de riesgo que pueden ayudar a desarrollarla
La diabetes es una enfermedad crónica en la que el cuerpo presenta niveles elevados de azúcar (glucosa) en sangre. Cuando esta situación se mantiene en el tiempo, puede generar complicaciones en diferentes órganos. Si bien es una enfermedad crónica, que acompaña a la persona durante toda la vida, con un seguimiento y un tratamiento adecuado se pueden prevenir complicaciones y llevar una vida normal.
Existen algunos factores que aumentan la probabilidad de desarrollar diabetes. Entre ellos se encuentran:
- Familiares directos con diabetes (padres, hermanos, hijos)
- Hipertensión arterial
- Colesterol alto
- Tabaquismo
- Sobrepeso u obesidad
- Sedentarismo
- Enfermedades cardiovasculares
Consejos para las personas diabéticas
Si una persona fue diagnosticada con diabetes, puede seguir estas recomendaciones para un cuidado integral:
- Monitorear la glucosa en sangre: controlar los niveles de azúcar en sangre regularmente para evitar complicaciones.
- Uso adecuado de la medicación: seguir el tratamiento prescrito por el médico (insulina, medicamentos orales) para mantener los niveles de glucosa dentro de los rangos recomendados.
- Cuidado de los pies: revisar diariamente los pies para detectar posibles heridas o infecciones, ya que la diabetes puede causar problemas circulatorios y neuropatía.
- Control del estrés: practicar técnicas de relajación como la meditación o el yoga, ya que el estrés puede aumentar los niveles de glucosa.
- Alimentación adecuada: seguir un plan de alimentación personalizado para mantener.
- Chequeos médicos periódicos: realizar controles regulares para detectar a tiempo complicaciones relacionadas con la diabetes, como problemas renales, cardíacos o de la vista.
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