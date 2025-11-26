Diabetes y visión: lanzan una campaña gratuita para hacer chequeos oftamológicos

La iniciativa se realizará en todo el país y ofrece controles sin costo para detectar de manera precoz una enfermedad que puede avanzar sin dar síntomas.

El contro oftalmológico para personas con diabetes se realizará este viernes 28 de noviembre en 87 centros de salud públicos y privados de todo el país.

Con el objetivo de prevenir la pérdida de visión asociada a la diabetes , se puso en marcha una campaña gratuita de alcance nacional que convoca a pacientes a realizarse exámenes oftalmológicos preventivos . La propuesta apunta a detectar a tiempo la retinopatía diabética , una patología silenciosa que daña los vasos de la retina y que puede provocar desde disminución visual hasta ceguera si no se trata oportunamente.

Para acercar el diagnóstico oportuno a la comunidad, este viernes 28 de noviembre se realizará la 25° edición de la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes , organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO).

Ese día, cientos de oftalmólogos voluntarios atenderán de manera gratuita a pacientes con diabetes en 87 centros de salud públicos y privados distribuidos en distintas provincias.

Los centros habilitados y la información local pueden consultarse en www.oftalmologos.org.ar/diabetes2025. Las atenciones serán por orden de llegada y no se requiere turno previo.

En qué consistirá el control

El estudio realizado durante la campaña será un fondo de ojos, un procedimiento breve e indoloro que permite observar la retina, la mácula y el nervio óptico.

vista

Se aplican gotas para dilatar la pupila y así el especialista puede evaluar si existe daño relacionado con la diabetes. Al finalizar, el paciente recibe información sobre su estado visual y, si corresponde, indicaciones para seguimiento o tratamiento.

La visión puede quedar levemente borrosa durante aproximadamente una hora, por lo que se recomienda no conducir y, en lo posible, asistir acompañado.

La importancia de la prevención

La retinopatía diabética suele avanzar sin síntomas al inicio, lo que hace que muchas personas no consulten hasta que aparecen signos más graves, como visión borrosa o disminución progresiva de la agudeza visual.

Según la Sociedad Argentina de Diabetes, en el país hay alrededor de cuatro millones de personas con diabetes, y un gran porcentaje desconoce su diagnóstico. Además, casi todos los pacientes desarrollarán algún grado de daño ocular a lo largo de su vida si no se controlan.

Desde el inicio de esta campaña en 1999:

Se atendieron más de 45.000 pacientes.

El 40% presentó signos compatibles con retinopatía diabética.

El 9% tenía formas avanzadas.

El 1% ya tenía ceguera por diabetes al momento de la consulta.

Las guías médicas recomiendan que todas las personas con diabetes —tipo 1 o tipo 2— realicen un fondo de ojos al menos una vez al año, incluso si no tienen síntomas visuales.

El examen debe ser realizado por un médico oftalmólogo, ya que es el profesional capacitado para identificar cambios tempranos en la retina.