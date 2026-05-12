El curso gratuito de emprendedurismo de Plottier que ayuda a vecinos a crear y ordenar sus proyectos

El CFPA N° 1 enseña desde costos, monotributo y redes sociales hasta diseño y estrategias de venta. La experiencia de una alumna que lanzó su producto.

En un escenario donde cada vez más vecinos buscan generar ingresos propios, la formación se vuelve una herramienta clave para transformar una idea en un proyecto sostenible. En ese camino, el Centro de Formación Profesional Agropecuaria (CFPA) N° 1 de Plottier se posiciona como un espacio central de capacitación gratuita , con propuestas pensadas para la comunidad.

Uno de los cursos que más interés genera es el de Emprendedurismo, una propuesta que apunta a brindar herramientas concretas para quienes ya tienen un proyecto en marcha o para quienes recién empiezan a pensar en uno. Se trata de una materia transversal a varios trayectos formativos.

“En general lo dictamos dos veces al año”, explicó la docente Fanny Salvatori, quien dicta este curso junto a la docente Victoria Polo Friz. La cursada se organiza en cinco encuentros, con una sexta clase opcional de consulta destinada a quienes necesiten acompañamiento para finalizar el trabajo integrador y obtener la certificación.

CFPA N° 1 de Plottier

Lejos de centrarse únicamente en la venta de productos, el curso propone una mirada integral. “El emprendedurismo no es solo vender. La idea es ayudar a pensar una construcción a futuro”, señaló Salvatori, quien además contó que muchos emprendedores arrancan en las ferias locales.

Durante la cursada, cada participante desarrolla un proyecto. En algunos casos, se trabaja sobre emprendimientos ya existentes; en otros, se construye un simulacro que permite aplicar todas las herramientas incorporadas. El objetivo es que cada persona pueda ordenar su idea y proyectarla en el tiempo.

Uno de los ejes centrales es la formalización. En ese sentido, se abordan aspectos contables y administrativos como el monotributo, la organización de ingresos y egresos, y la importancia de mantener la actividad en regla. “Buscamos que los estudiantes se amiguen con la parte contable y que puedan pensar en crecer, incluso en acceder a créditos en el futuro”, indicó la docente.

CFPA N° 1 de Plottier CFPA N° 1 de PlottierCFPA N° 1 de Plottier

El curso también incluye contenidos vinculados a lo legal: desde el registro del nombre del emprendimiento hasta normativas sobre comercialización, etiquetado y vínculo con el consumidor. Todo pensado para que los proyectos no solo nazcan, sino que puedan sostenerse.

Vender la producción propia

Otro de los aspectos fundamentales es la comunicación. A través de herramientas digitales como Canva, los participantes aprenden a crear sus primeras piezas de difusión, diseñar un logo y empezar a construir una identidad. A su vez, se trabaja el uso de redes sociales como canal de venta, en un contexto donde lo digital se volvió imprescindible.

“Después de la pandemia, el mercado cambió mucho. Hoy es necesario saber mostrarse, darse a conocer y vender también a través de redes”, explicó Salvatori.

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Pero uno de los puntos que más atraviesa a quienes participan tiene que ver con el valor del propio trabajo. ¿Cuánto vale mi tiempo? ¿Cómo calculo el precio de lo que vendo? ¿Cómo defino mis costos? Son preguntas que el curso pone sobre la mesa y busca ordenar con herramientas concretas.

“Son dudas que todos tenemos y que vamos tratando de resolver. El curso ayuda a poner en números y en palabras esas decisiones”, resumió.

En ese marco, las experiencias de quienes pasan por el CFPA permiten dimensionar el impacto de la propuesta. Tal es el caso de Polonia, una vecina de Plottier de 44 años que se formó en distintos cursos de la institución y que también participó del de Emprendedurismo.

Su recorrido comenzó con talleres de elaboración de alimentos, pero con el tiempo fue sumando herramientas que le permitieron dar un paso más: organizar un proyecto propio. Junto a su pareja, impulsó “Grancia, Elegancia Artesanal”, un emprendimiento familiar dedicado a la producción de este tradicional aperitivo.

CFPA N° 1 de Plottier Polonia y su marido, emprendedores de Plottier.

A partir de lo aprendido, no solo pudieron mejorar la producción, sino también pensar el proyecto de manera más integral: desde la organización económica hasta la forma de ofrecer el producto. “Nos ayudó a ordenar lo que sabíamos hacer y a pensar cómo llevarlo adelante”, contó.

Como en muchos otros casos, la formación funcionó como un punto de apoyo en un contexto económico complejo, donde generar ingresos extra se volvió una necesidad.

Historias como esta se replican en cada edición del curso y reflejan el sentido de la propuesta: brindar herramientas concretas, accesibles y aplicables a la vida cotidiana.

Además, desde el CFPA N° 1 adelantaron que, junto a las nuevas ediciones del curso de Emprendedurismo, se proyecta la incorporación de talleres más breves sobre temáticas específicas, para profundizar en aspectos puntuales como costos, redes o cuestiones legales.

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Con una mirada integral y anclada en la realidad local, el curso de Emprendedurismo se consolida así como una puerta de entrada para quienes buscan iniciar o fortalecer un proyecto propio.

Una propuesta que, más allá de la capacitación técnica, apunta a algo más profundo: que cada idea tenga la oportunidad de convertirse en una herramienta de trabajo real.

Todas las actividades del CFPA N° 1 están destinadas a personas interesadas en aprender nuevas herramientas laborales, emprendedores, productores y vecinos de la región que quieran adquirir conocimientos prácticos.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden acercarse al Centro de Formación Profesional Agropecuaria N°1, en Ruta 22 km 1232 de Plottier o en sus redes sociales.