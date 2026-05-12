Alejandra Heiss viaja a pulmón y logró que su foto del Salto del Agrio sea elegida entre las 25 mejores del mundo

La fotógrafa marplatense fue seleccionada por Capture the Atlas por una impresionante captura de la Vía Láctea en Caviahue.

La fotógrafa marplatense Alejandra Heiss l ogró que su imagen del Salto del Agrio fuera seleccionada por Capture the Atlas entre las 25 mejores fotografías de la Vía Láctea del mundo. La composición, que muestra el icónico salto de agua de Caviahue con el arco completo de la galaxia, fue tomada durante 2024 tras un año de planificación.

En diálogo con el stream LM Neuquén en vivo , Heiss explicó el proceso detrás de la imagen que generó debate en redes sociales sobre su autenticidad. "En la noche nuestros ojos priorizan la entrada de luz y no el color. Por eso no podemos ver el color en el cielo. Solo vemos las estrellas blancas con un fondo negro, pero el cielo tiene color y la cámara tiene esa capacidad de registrar el color que nosotros no podemos", aclaró.

La fotografía no es una sola toma sino una composición panorámica de 12 fotos en dos filas. "Puede tardar meses porque estas fotografías necesitan ser planificadas para lograr una composición y poder capturar el arco completo", detalló Heiss. En el caso particular del Salto del Agrio , lo intentó el año anterior pero una crecida del río impidió el acceso.

Alejandra Heiss Fotografa Salto del Agrio (3)

Empleada de comercio que viaja en sus vacaciones, Heiss destacó que se traslada en una camioneta camperizada que no es 4x4, lo que condiciona su elección de destinos por accesibilidad. "Lo hago de corazón, a pulmón con mi sueldo, juntando la plata", confesó.

Dos visitas a Neuquén y planes de volver

La fotógrafa visitó Neuquén en dos oportunidades. "Fui una vez, me encantó, fui la segunda vez y creo que necesito una tercera, cuarta, quinta, porque la verdad que es un lugar que tiene mucho potencial en cuanto a turismo, fotografía de día y fotografía nocturna", expresó.

En el lugar, Heiss estuvo casi dos horas haciendo fotografías para lograr la toma perfecta. El proceso incluye planificación previa, conocer el paisaje de día como turista, y luego experimentar la conexión nocturna con el entorno.

"La noche te lleva a conectarte de otra manera. Estás sintiendo el lugar simplemente. El viento, los ruidos, las texturas, coronado con estos cielos tan hermosos que tenemos en Argentina", reflexionó sobre su elección de la fotografía nocturna.

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Heiss también se refirió a las posibilidades actuales de la tecnología móvil. "Hoy en día los teléfonos, sobre todo hay marcas que tienen un apartado para astrofotografía y se pueden lograr cosas muy interesantes. Para el común de la gente y el que quiera disfrutar y registrar el cielo nocturno, me parece espectacular el uso del teléfono", indicó.

La selección de Capture the Atlas es un reconocimiento internacional que posiciona a la Patagonia neuquina como uno de los mejores sitios del planeta para la astrofotografía.