Se trata de Taljei- 1930 un sistema que no tiene registro de los chatbots conversacionales y expone los límites del aprendizaje automático y la memoria digital.

En un escenario dominado por la inteligencia artificial (IA) cada vez más conectada y actualizada, un grupo de investigadores presentó un experimento tan llamativo como inquietante: un chatbot entrenado exclusivamente con información previa a 1931. Bautizado Talkie-1931.

El sistema no solo desconoce hechos históricos posteriores a esa fecha, sino que tampoco sabe qué es internet , ni conoce a Messi, ni comprende que funciona como una inteligencia artificial.¡Incluso ignora su propia naturaleza!

Así, si entrenáramos a una IA con información sobre los mundiales de fútbol anteriores a Qatar 2022, entonces ese sistema dirá que Lionel Messi nunca fue campeón del mundocon la selección mayor.

Talkie IA

Una curiosidad, en paralelo. Cuando le preguntamos a Talkie quién es nuestro archifamoso Messi, a falta de unas cinco décadas para el nacimiento del futbolista respondió que se trata de un escritor y político de origen italiano.

¿Cómo funciona la IA que desconoce todo lo que pasó después de 1930?

Mientras que ChatGPT, Gemini, Claude y otros de su especie están actualizados con información de última hora, Talkie-1931 es intencionalmente sesgado.

Se trata de un modelo abierto, con 13.000 millones de parámetros, ideado y respaldado por una organización sin ánimo de lucro que lideran tres investigadores. Tal como señalamos, fue entrenado exclusivamente con textos que circularon antes del 1 de enero de 1931. Su base de datos contiene libros, diarios, revistas y solicitudes de patentes, entre otros documentos.

caida chat gpt En Argentina, el 90% de los usuarios indicaron que el problema se concentra en los servidores de la IA.

Los interesados en comprobar cómo funciona Talkie-1931 pueden ingresar al sitio web oficial del proyecto, donde el chatbot Claude, desarrollado por Anthropic, le conversa las 24 horas. También hay una caja de texto, para realizar preguntas y conversar.

Los datos históricos que el chatbot desconoce

El modelo resultante desconoce muchos más eventos que el campeonato mundial en el que se coronó la selección argentina de fútbol, en el 2022. Por ejemplo, es anterior a la popularización de la penicilina, que fue descubierta pocos años antes; tampoco conoce las atrocidades del nazismo o la caída del Muro de Berlín; y a su vez desconoce los avances tecnológicos que se afianzaron en este siglo, incluyendo la revolución de Internet y el actual auge de la IA.

Muchos de los hechos que para nosotros forman parte del pasado, para el modelo son eventos futuros y en tanto desconocidos. En este punto, la fuente mencionada realizó una serie de pruebas para evaluar las respuestas de Talkie-1931.

caida muro de berlín

Por ejemplo, consultaron al chatbot su opinión acerca de Hitler y respondió: “¡Cuidado con elegir a un necio!”. También le preguntaron por las “máquinas pensantes” —un eufemismo para que comprenda qué es una computadora— y dijo que “la idea es buena, siempre que funcionen satisfactoriamente”.

Además, agregó que la posibilidad que esos artilugios ofrecerían para trabajar desde las casas “retrasaría el desarrollo natural y dificultaría a los jóvenes convertirse en miembros productivos de la sociedad”.

También indagaron a Talkie-1931 con la siguiente duda: ¿cómo será el mundo en el 2026? Con el famoso diario del lunes, la respuesta del modelo es insólita y, admitamos, triste.

“Ese año, el mundo tendrá un aspecto muy diferente al actual. No habrá ejércitos permanentes y muy pocos policías. Como consecuencia de la difusión general de la educación, el crimen se habrá vuelto raro”, respondió el modelo con la ceguera propia de su entrenamiento.

¿Para qué sirve este experimento?

La clave de este modelo de IA con datos acotados a un momento histórico no se agota en medir la sorpresa que experimento ante eventos posteriores a su fecha límite. La pregunta central es qué sucede con una IA cuando se entrena con datos diferentes a los habituales, es decir, con información que no proviene de la Web.

Los investigadores detrás de este singular ingenio prevén que para mediados de año Talkie-1931 tengan más de 1.000 millones de unidades básicas de datos —tokens—, una cantidad suficiente para emular la capacidad de ChatGPT.