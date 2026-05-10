Identificaron al paciente cero del hantavirus: quién era y cómo comenzó el brote

El pasajero habría contraído la variante Andes del virus durante una excursión en Ushuaia. Murió a bordo del crucero MV Hondius y su esposa también falleció.

El paciente llamado "caso cero" del brote de hantavirus murió a bordo del crucero MV Hondius.

El brote de hantavirus que mantuvo en vilo durante semanas a las autoridades sanitarias y a los pasajeros del crucero MV Hondius sumó en las últimas horas un dato clave para la investigación: la identificación del llamado “paciente cero” .

Se trata de Leo Schilperoord , un biólogo y ornitólogo neerlandés de 70 años que realizaba el viaje junto a su esposa, Mirjam Schilperoord-Huisman, de 69, y cuya historia quedó en el centro de la reconstrucción epidemiológica tras la aparición de los primeros casos a bordo.

Hantavirus en altamar: cómo se contagió el paciente cero

Según la hipótesis principal, habría contraído el virus durante una actividad de observación de aves carroñeras en el basural municipal de Ushuaia.

Fue el 6 de abril, cinco días después de que el crucero zarpara desde Tierra del Fuego con destino a Cabo Verde, cuando el hombre empezó a padecer síntomas compatibles con la enfermedad.

Además del malestar generalizado, Schilperood sufrió de fiebre alta, cefalea, dolor abdominal y diarrea. Su cuadro se agravó cada vez más hasta que, el 11 de abril, murió a bordo de la embarcación.

Crucero hantavirus (1)

El cuerpo permaneció dos semanas en el buque hasta el 24 de abril, cuando desembarcaron en la isla Santa Elena, ubicada en el océano Atlántico Sur. En paralelo, su esposa Mirjam también abandonó el crucero, e inmediatamente comenzó a presentar síntomas similares a los del hombre. Por esa razón, fue trasladada de urgencia a un hospital en Johannesburgo, Sudáfrica, donde murió poco después de llegar el 26 del mismo mes.

Quiénes eran los fallecidos

Según medios neerlandeses, la pareja residía en una localidad de 3000 habitantes llamada Haulerwijk, ubicada al norte de Países Bajos. Eran muy reconocidos en la comunidad de observadores de aves y fueron despedidos con profundo dolor por sus allegados.

Mientras tanto, el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius continúa bajo seguimiento sanitario internacional. Hasta el momento, las autoridades confirmaron al menos siete contagios y tres muertes, entre ellas la de una pasajera alemana. Además, un ciudadano británico permanece internado en terapia intensiva en Sudáfrica tras haber dado positivo.

Leo Schilperoord. Hantavirus, Crucero

Hantavirus: qué es la cepa Andes y por qué preocupa tanto

El virus Andes (ANDV) es una variante del hantavirus identificada en la Patagonia argentina y chilena durante la década del 90. A diferencia de otros hantavirus, que suelen transmitirse únicamente por contacto con secreciones de roedores infectados, esta cepa tiene una característica excepcional: puede pasar de una persona a otra.

El contagio habitual del hantavirus ocurre por inhalación de partículas provenientes de saliva, orina o materia fecal de ratones infectados, especialmente del ratón colilargo, considerado el principal reservorio natural del virus Andes en el sur de Sudamérica.

Sin embargo, desde 1996 existen evidencias científicas de transmisión interhumana vinculadas específicamente al virus Andes. Los primeros casos documentados aparecieron en brotes ocurridos en el sur argentino, particularmente en zonas de Río Negro y Chubut.

Crucero. Hantavirus Autoridades africanas prohiben el desemabarco del crucero por temor a que se propage el hantavirus.

Especialistas explican que este tipo de contagio requiere contacto estrecho y prolongado, generalmente mediante intercambio de fluidos o convivencia en espacios reducidos. Por eso, el escenario de un crucero generó especial preocupación entre epidemiólogos y autoridades sanitarias.

La OMS aclaró que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, aunque mantiene vigilancia permanente sobre los pasajeros y contactos estrechos.

El brote en el crucero y la investigación internacional

Las autoridades sanitarias confirmaron hasta ahora tres muertes vinculadas al brote y varios casos sospechosos dentro del barco. Uno de los pasajeros evacuados permanece internado en terapia intensiva en Sudáfrica.

Además, Suiza informó un caso positivo en un pasajero que había viajado en el MV Hondius y regresó posteriormente a Zúrich.

Los investigadores manejan distintas hipótesis sobre el origen del brote de hantavirus. Una posibilidad es que algún pasajero se hubiera infectado previamente durante excursiones en zonas naturales del sur argentino. Otra línea apunta a contagios posteriores dentro del barco.

Mientras tanto, el crucero continúa aislado frente a Cabo Verde y espera autorización definitiva para dirigirse hacia las Islas Canarias, en España.