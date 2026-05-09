Impresionante vuelco sobre la Ruta 237: no pudo esquivar un enorme bache y terminó en la banquina

El siniestro vial tuvo lugar en la tarde de este sábado cerca de Picún Leufú. Los ocupantes sufrieron lesiones menores, pero el auto quedó con las ruedas hacia arriba.

Volcó en la Ruta 237 tras pasar por un enorme bache.

Dos hombres resultaron con lesiones menores tras protagonizar un impresionante vuelco cuando circulaban en la tarde de este sábado por la Ruta 237 . Tanto el conductor como el acompañante fueron atendidos por personal sanitario del Hospital de Picún Leufú .

Según la información preliminar, a la que accedió LM Neuquén , iban a bordo de un Peugeot 206 cuando, aproximadamente a la altura del kilómetro 1320, salieron de la calzada y terminaron en la banquina.

Los ocupantes relataron que se encontraron con baches de gran tamaño sobre la Ruta Nacional 237 . El conductor no logra esquivarlos y, además, se le revienta el neumático trasero, que le hace perder el control del auto y chocaa con el guardarraíl. El vehículo quedo con las cuatro ruedas hacia arriba sobre la banquina.

El accidente de tránsito tuvo lugar pasadas las 16 de este sábado cuando se dirigían a la localidad de Piedra del Águila. Personal de ambulancia los atendió en el lugar, no fueron trasladados al hospital local.

Ruta 237- vuelco- bache-2

Ruta 237- vuelco- bache-3 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Otro vuelco en menos de una semana

A no tantos kilómetros de ese siniestro vial, el pasado domingo, se produjo otro vuelco sobre la Ruta Nacional 237. Se registró hace seis días a la altura de la zona rural cuando una camioneta perdió el control y terminó volcada sobre su techo en la banquina. El accidente tuvo lugar entre Picún Leufú y Villa El Chocón.

Según información extraoficial a la que accedió LM Neuquén, el vehículo se desplazaba por la ruta (en sentido hacia Neuquén capital) cuando por causas que aún se investigan terminó dando vuelta y quedando con las cuatro ruedas hacia arriba, a metros de la calzada.

Rápidamente, personas que transitaban por el lugar se detuvieron para asistir a los ocupantes, que permanecían atrapados entre los hierros del vehículo.

Accidente Picun Leufu El vuelco se originó en el Ruta 237 cerca de Picún Leufú.

De forma inmediata, se hicieron presentes en el lugar una ambulancia y personal policial, quienes tomaron intervención para retirar a los ocupantes de la escena del acciente, atender a los heridos y resguardar la zona.