Desbarataron un kiosco narco que funcionaba en Gregorio Álvarez y atemorizaba a vecinos

La valentía de los vecinos que denuncian una vez más fue clave en una investigación por microtráfico . A raíz de denuncias contra una vivienda que funcionaba en el barrio Gregorio Álvarez , se desbarató una boca de expendio y se allanaron otras dos viviendas que operaban junto a ella para el acopio y fraccionamiento.

Según informó la Policía , los allanamientos fueron el resultado de un arduo trabajo de 60 días de investigación que realizó personal de la Dirección Antinarcóticos y que permitió desarticular una presunta red de microtráfico que operaba en distintos barrios de la capital provincial.

La causa se inició el pasado 10 de marzo de 2026, tras una denuncia anónima que se recibió a través de la aplicación “Neuquén Te Cuida” , donde vecinos alertaban sobre movimientos compatibles con la comercialización de drogas en el barrio Gregorio Álvarez. A partir de esa información, efectivos de la División Antinarcomenudeo comenzaron tareas de vigilancia e investigación que permitieron confirmar el funcionamiento de una boca de expendio de sustancias ilícitas.

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Las tareas investigativas permitieron comprobar un importante movimiento de compradores, principalmente durante la tarde y la noche, situación que generaba preocupación entre vecinos debido a la cercanía de espacios recreativos y el constante tránsito de personas en el sector.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía especializada en Narcocriminalidad, solicitó tres órdenes de allanamiento que fueron autorizadas por la Justicia.

Como resultado del operativo, fueron detenidas cuatro personas: tres hombres y una mujer. Además, se secuestraron más de 1.870.000 pesos en efectivo, 121 gramos de cocaína, 34.3 gramos de marihuana, 15 pastillas y media de éxtasis, 12.9 gramos de éxtasis fraccionado y 19.7 gramos de ketamina.

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Asimismo, se hallaron y secuestraron otros elementos vinculados al fraccionamiento y venta de droga: tres balanzas digitales, nueve teléfonos celulares, 13 cartuchos calibre 9 milímetros, un arma de fuego calibre .22, una réplica de arma de aire comprimido, una motocicleta Yamaha FZs y un automóvil Volkswagen Vento; estos dos últimos presuntos vehículos en los que se realizaba también reparto de las sustancias.

Por último, la Justicia dispuso la clausura preventiva de la vivienda señalada como principal boca de expendio.

Microtráfico: acusaron a una banda que operaba en el barrio Confluencia

Esta semana, la fiscalía acusó a cinco integrantes de una banda que se dedicaba a la comercialización de droga en el barrio Confluencia. Las operaciones se distribuían entre tres viviendas, según la acusación.

Durante la audiencia de formulación de cargos que se realizó este miércoles, la fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega acusaron a "N.A.M.", "M.J.S.", "C.N.A.", "R.F.M." y "J.L.L." por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la participación organizada de tres o más personas, en carácter de coautores.

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De acuerdo con la acusación, el hecho fue cometido el 29 de abril de 2026, alrededor de las 18:15, cuando los imputados tenían en su poder estupefacientes distribuidos en distintos domicilios con la finalidad de comercializarlos.

Según la investigación, la sustancia estaba repartida en al menos tres inmuebles ubicados en las calles Richeri y Pelagatti, donde además se secuestraron elementos vinculados al fraccionamiento y la venta, como dinero en efectivo, balanzas y envoltorios. En total, se incautaron 133,17 gramos de clorhidrato de cocaína y 135,54 gramos de cannabis sativa.

La fiscalía indicó que los imputados actuaban de manera organizada y que cada uno tenía vinculación con la sustancia secuestrada, ya sea por su presencia en los domicilios, el dominio de los lugares o la tenencia directa de droga y dinero.