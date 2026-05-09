ATEN denuncia que no se cubren suplencias por demoras en auditorías médicas y hay estudiantes sin clases

Aseguran que las demoras surgen del área de Salud Ocupacional y que ante esta situación hay escuelas cerradas con hasta 10 docentes enfermos.

El gremio docente ATEN volvió a poner el foco sobre el funcionamiento de la dirección de Salud Ocupacional del Consejo Provincial de Educación (CPE). Denunció que la falta de auditorías de certificados médicos impide cubrir suplencias en escuelas de toda la provincia y, como consecuencia, hay cursos y salas sin clases.

“Exigimos a la dirección de Salud Ocupacional que se concrete de inmediato la auditoría de los certificados médicos de nuestras compañeras y compañeros docentes para garantizar la cobertura de las suplencias y por consiguiente las clases en cada una de las instituciones educativas”, expresaron desde la comisión directiva provincial de ATEN .

La denuncia apunta a una situación que, según el sindicato, se agravó en las últimas semanas y afecta a jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias de distintas localidades neuquinas.

El Gobierno quiere descentralizar la atención de salud ocupacional. El Gobierno quiere descentralizar la atención de salud ocupacional.

La secretaria de Prensa de ATEN, Marisabel Granda, explicó a LM Neuquén que el problema radica en que Salud Ocupacional no está auditando los certificados médicos presentados por docentes que se encuentran enfermos o con licencias.

“El reclamo está en la línea de las situaciones complejas que hay siempre con Salud Ocupacional. Lo que venimos denunciando en estas últimas semanas es que no están auditando los certificados médicos”, sostuvo.

La dirigente detalló que el mecanismo administrativo exige que un certificado médico sea revisado y validado por esa área antes de habilitar la designación de un suplente. Mientras eso no ocurre, las direcciones escolares no pueden avanzar con la cobertura del cargo.

“Una compañera tiene gripe, sube su certificado y Salud Ocupacional tiene que auditar. Una vez que está auditado, eso es lo que habilita a una directora a poder tomar suplencias”, explicó.

Escuelas sin clases

Según ATEN, la demora genera un efecto directo dentro de las instituciones educativas, donde equipos directivos y docentes deben reorganizarse para intentar sostener el funcionamiento escolar, muchas veces sin éxito.

“Tenemos jardines y escuelas primarias que tuvieron que suspender salas porque no tienen suplentes”, afirmó Granda. También indicó que la problemática alcanza a escuelas secundarias y establecimientos de gran matrícula.

aten

Incluso, dijo que tienen registro de escuelas grandes con diez certificados sin auditar. Por ejemplo, una escuela de la zona sur que prácticamente está sin clases, denunció.

Desde el sindicato consideran que la situación no sólo afecta las condiciones laborales docentes, sino también el derecho a la educación de estudiantes y familias.

“Es una barbaridad porque la pérdida de un día de clases pareciera que cuando una funcionaria de Salud Ocupacional no actúa no pasa nada. No hay manera de sostener una escuela sin maestras o un secundario sin profesores”, expresó la referente gremial.

En ese sentido, cuestionó la diferencia de criterios que, según denuncian, existe entre las exigencias hacia docentes y los tiempos de respuesta del propio sistema administrativo.

“Si una compañera se demora más de dos horas en subir el certificado, no se lo justifican. Pero si un médico se demora seis días, no pasa nada”, criticó.

ON - Escuelas sin clases (2).jpg Omar Novoa

ATEN aseguró que el problema no es nuevo y que viene siendo planteado desde hace tiempo en reuniones con autoridades del CPE y en las sesiones del cuerpo colegiado, donde participan vocales gremiales.

“Lo venimos planteando hace días y hasta ayer no se había resuelto”, señaló Granda. Además, sostuvo que en los últimos tiempos hubo un cambio de enfoque por parte del área de Salud Ocupacional respecto de las licencias médicas docentes. “En los últimos dos años hubo un giro hacia analizar la situación de las y los docentes desde la sospecha, como si todo fuera mentira o falso”, cuestionó.

La dirigente indicó que desde las seccionales del gremio reciben diariamente reclamos de escuelas que no logran cubrir cargos debido a que los certificados permanecen pendientes de auditoría.

“Estamos trabajando todo el tiempo desde nuestras seccionales en vínculo con cada escuela y nos llega el reclamo de que un certificado no habilita la cantidad de días. Pero ahora ni siquiera eso, sino que directamente no hacen las auditorías”, remarcó.

Para ATEN, el problema administrativo termina afectando a toda la comunidad educativa. Mientras el docente enfermo no puede transitar adecuadamente su licencia, estudiantes quedan sin clases y equipos directivos se ven sobrecargados intentando reorganizar personal.

“Las auditorías son lo que garantiza que una compañera pueda transitar su enfermedad y que las familias tengan garantizada la pedagogía con la cobertura de ese cargo”, sostuvo la secretaria de Prensa.