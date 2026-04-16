Nuevo reglamento docente pone topes a las licencias médicas en Neuquén: el reclamo de ATEN

El Consejo Provincial de Educación aprobó un protocolo que establece días para cada enfermedad. Aseguran que no tiene en cuenta las particularidades.

Las vocales gremiales de ATEN en el Consejo Provincial de Educación ( CPE ) se manifestaron en contra de la flamante resolución del Cuerpo Colegiado por la que se estableció un protocolo con días estipulados de licencia para cada enfermedad dentro de la docencia neuquina.

Fue en la sesión de la semana pasada que las autoridades aprobaron por mayoría -solo estuvieron a favor los representantes del Gobierno- un reglamento de funcionamiento y procedimiento del servicio de medicina laboral.

A través de esa resolución se pone en práctica un nomenclador por el que estipularon días máximos de licencia correspondientes para un listado de enfermedades que puedan padecer los docentes y no docentes de las instituciones educativas de la provincia.

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"Llegó a las escuelas un protocolo elaborado por la dirección de salud ocupacional del CPE que fija los "máximos" en cantidad de días que se otorgan ante diferentes patologías. Allí se observa no solo la deshumanización en los criterios que pretenden imponer y que desde ATEN denunciamos en múltiples oportunidades, sino también el ninguneo sobre un certificado médico emitido por un profesional con matrícula y que resulta de la evaluación luego de una consulta o varias y diferentes estudios", expresaron las vocales gremiales.

En ese sentido, dispararon contra la dirección de salud del CPE y aseguraron que pretende con una auditoría que "lleva segundos reemplazar la mirada del profesional y atacar al docente desde la sospecha e impidiendo la recuperación necesaria para volver a la escuela".

"Exigimos la tarea preventiva y de cuidado de la salud de los docentes que es una de las funciones que por resolución tiene el departamento de salud ocupacional", afirmaron.

Ataque a los docentes

María Luján Noé, vocal gremial por rama Media del CPE, explicó a LM Neuquén que el Ejecutivo ya estaba desde el año pasado promoviendo este cambio y que incluso ya había otorgado menos días de licencias que los que aconsejaba el profesional de salud que había atendido a docentes.

"Nosotros ya nos habíamos negado a firmar esta disposición y continuamos en esa línea porque entendemos que la prescripción médica no puede tener un número de días de licencias previsto porque eso tiene que ver con el paciente", insistió la funcionaria.

licencia médica Tras los cambios en Diputados a la reforma laboral, se supo qué pasa con las licencias médicas.

Noé afirmó que desde ATEN no están de acuerdo con este protocolo ya que explicó que cada docente que enfrente una enfermedad tiene su propio proceso y contexto y que no se pueden estipular los días de recuperación, que eso lo determinan el médico que lo atiende.

"No es lo mismo una gripe para un docente de 25 años que para otro de 50 con otras enfermedades preexistentes. No se puede unificar todo en una tablita", aseveró Noé.

La resolución fue aprobada por mayoría con el voto de los dos vocales en representación del Ejecutivo y la presidenta del CPE que cuenta con un voto doble. "Están haciendo una mirada administrativa de un paciente", denunció.

Días establecidos de licencia

En el marco de esta resolución el CPE aprobó también el nomenclador donde estableció una cantidad de días de licencia para cada enfermedad.

Por ejemplo, para una bronquitis quedó establecido que los docentes pueden solicitar hasta 5 días de licencia.

En el caso de una neumonía, la cantidad de días podría ir de 10 a 15. Si el docente enfrenta una sinusitis podrá pedirse hasta 4 días de licencia, lo mismo que para una otitis.

Los maestros y maestras que estén afectados con una gastritis, dispepsia o gastroenteritis podrán pedir hasta 3 días de licencia.

consejo provincial de educación

Para hemorroides, lumbalgia y artritis se estableció una cantidad de días de licencia de 5. Problemas en la piel como dermatitis, excemas y micosis tendrán hasta 7 días de licencia máxima.

Mastitis, mastalgia, exodoncias y ojos rojos hasta 3 días de licencias, conjuntivitis y flemones dentarios hasta 5 días de licencia.

En cuanto a los problemas de salud mental se estableció que los certificados de más de 7 días deberán estar acompañados de un informe completo del médico interviniente.

Luego, cumplido los 90 días debe presentar una interconsulta y evacuación psiquiátrica y pasado el año de licencia se solicitará una evaluación psicodiagnóstica.

"En épocas de crueldad desde ATEN y las vocalías gremiales decimos basta a este modelo de gestión deshumanizado y autoritario que viene llevando adelante la dirección de Salud y que hoy es avalado por los representantes del Gobierno en el Cuerpo Colegiado", concluyeron.