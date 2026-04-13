El CPE creó más de 8 mil horas para escuelas secundarias y terciarias de Neuquén: dónde son los cargos

Desde ATEN destacaron esta respuesta a reclamos de la comunidad educativa de diferentes ciudades de la provincia.

En la última sesión el Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE) aprobó por unanimidad la creación de nuevas escuelas , cargos y horas cátedras que darán respuesta a la necesidad de las comunidades educativas de diferentes ciudades de Neuquén .

Se trata de la creación de 3077 horas para escuelas de educación media y técnicas y 4792 horas para el ciclo superio r. Además se crearon varios cargos en escuelas primarias y dos escuelas.

"La presencia de ATEN en el CPE nos permite seguir disputando más derechos, más escuela pública, más y mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje", difundieron desde el gremio docente.

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Luján Noé, vocal gremial por Rama Media dentro del CPE explicó a LM Neuquén que se trata de creaciones que se venían solicitando desde le año pasado, y que por ejemplo, en el caso del ciclo superior tiene que ver con poder brindar continuidad a los estudiantes.

Entre las recientes creaciones están los 102 cargos en escuelas especiales y primarias y la creación de 9 cargos de la modalidad artística en establecimientos educativos de la provincia.

Cargos docentes

Los cargos docentes de música y plástica fueron para las escuelas 92, 273, 26, 172, EIAJD 5, EE 2, EE 8, CIAR 1 y CIAR 6. También 16 cargos de Maestra de Apoyo (MAP) en las Escuelas 245, 178, 91, 201, 101, 182, 61 y, 20. Las escuelas nuevas creadas son el CPEM N°111, en contexto rural, y la EPET N° 29 de Centenario.

"Son cargos que se vienen pidiendo en función de las necesidades de escuelas primarias, cargos en escuelas primarias de áreas especiales como música, plástica, preceptores, educación física", describió la funcionaria.

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La escuela que se creó en Centenario estaba funcionando como anexo de la EPET 22. Y también estén sucediendo en San Martín de los Andes con el anexo de la EPET 12. Cuando se llega a una cantidad de estudiantes se propicia la creación de la nueva institución", explicó de los tiempos de creación de nuevas instrucciones.

"Se crearon 102 cargos en escuelas primarias, 9 en modalidad artística, y en la sesión anterior del Cuerpo Colegiado se creó el centro de iniciación artística, educación formal no obligatoria que está destinado al área de artística para niños, adolescentes y adultos. Se crearon el 11 en capital y el 12 en Villa La Angostura, eso fue la semana pasada y ahora se están creando los cargos", detalló.

Además, la vocal gremial adelantó que durante la jornada de este jueves llegaron nuevos expedientes para creaciones de cargos de preceptorías, secretarios y ayudante de cátedra de los Institutos de Formación Docente de la provincia.

"Garantizar las carreras de los IFD en el interior, por ejemplo en Las Ovejas es dar respuesta de manera federal. Un joven del interior que no tenga que venir hasta la capital para estudiar significa garantizar desde el Estado, y con la presión que ejerce el sindicato docente, que los derechos de nuestros egresados neuquinos se puedan garantizar en toda la provincia y no solo en los cascos urbanos", destacó.