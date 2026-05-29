Las imágenes de Graciela Alfano en la Patagonia: con quién está en Neuquén

Graciela Alfano atraviesa un gran presente personal, disfrutando de su familia y mostrando en sus redes sociales distintas publicaciones donde se muestra viviendo la vida con suma felicidad y tratando de contagiar a sus seguidores de su energía positiva. Por esa misma vía, la exvedette compartió distintas imágenes y videos visitando la Patagonia argentina , que recibe con distintos puntos turísticos que enamoran a la sociedad.

Graciela vive un presente especial de plenitud y acompañada de su familia, tanto es así que su hijo Francisco Capozzolo , su nuera Natalia y su nieta Catalina la acompañaron en el viaje a uno de los destinos más recomendados que tiene el territorio nacional. A través de sus redes sociales, Grace compartió imágenes del festejo de cumpleaños de su nuera, donde compartió con su nieta pequeña.

"Feliz cumple, Naty", escribió en una publicación la mediática junto a distintos registros de su relación íntima que fueron compartidos, mostrando una cara más ligada a su rol como abuela. En el viaje al sur argentino, Graciela Alfano no escatimó en gestos de abuela presente.

Graciela Alfano Nieta Patagonia

“Ser abuela es como que te crece el corazón. Cuando creés que ya quisiste todo en la vida, esto te lleva a otro estadio”, contó Grace y sumó sobre su rol: "Yo como madre era distinta. Era muy exigente. Les exigía buenas notas, que estudien. La educación corresponde a los padres y a los abuelos les corresponde la malcrianza. Como abuela soy tremenda”.

Más allá de mostrar su cara como abuela, celebró la belleza de la Patagonia con sus distintos matices y colores que abundan en una época otoñal.