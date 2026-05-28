Sofía Pachano sorprendió al revelar una historia poco conocida acerca de su embarazo.

Stephanie Demner recurrió a sus redes sociales para denunciar una clara violación a su vida privada por parte de una ecografista con la que se atendió durante su embarazo. Según su historia, la profesional le filtró su estado a Ángel de Brito antes de que ella misma se decidiera a hacer el anuncio público. En ese contexto, Sofía Pachano aprovechó para contar su propia experiencia.

Según explicó Demner, el protocolo habitual cuando una mujer queda embarazada es esperar hasta la semana 12 para compartir la noticia con el mundo. Hasta entonces, el embarazo se mantiene en reserva porque el riesgo de pérdida es mayor durante el primer trimestre. En su caso, solo lo sabía su entorno más cercano y algunas personas de su equipo de trabajo.

El momento bisagra llegó la noche en que Stephanie fue a hacerse una ecografía de control. Al volver, le llegó un mensaje del conductor: “¿Estás embarazada?”. Cuando ella le preguntó cómo lo sabía, Ángel le reenvió el perfil de Instagram de quien le había mandado la información, dónde identificó a la persona como la ecografista del centro donde acababa de atenderse.

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El posteo de Stephanie despertó decenas de reacciones, pero la que más dio que hablar fue la de Sofi Pachano, quien reveló haber vivido una situación prácticamente idéntica. La bailarina e influencer contó que durante su embarazo, al día siguiente de hacerse el estudio genético en la semana 10, comenzaron a escribirle periodistas.

El testimonio de Sofía Pachano

“Mi opinión es que la escraches en el centro si sabés quién es, y si pierde su trabajo, lo lamento. Es culpa de ella”, escribió sin filtros Sofía Pachano en la caja del comentarios del posteo en Instagram hecho por Stephanie Demner.

Pachano agregó que en su momento habló con la gerenta del centro, quien responsabilizó a una chica de la recepción que Sofi conocía del ambiente. La bailarina fue tajante al desestimar esa versión: no creyó que la culpable fuera otra paciente que estaba igual de nerviosa que ella en la sala de espera. Cerró su comentario con una frase que resonó: “Estas cosas solo pasan en Argentina”.

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Tanto para Stephanie como para Sofía el momento familiar, que debía ser de alegría pura entre sus más cercanos, terminó siendo arruinado por los profesionales de la salud. En el caso de la modelo, la decisión que tomó frente a esta situación la explicó de la siguiente manera: "En ese momento, pensé muchas cosas, pensé en mandarle un mensaje, denunciarla por violar su secreto profesional, pero elegí esperar a anunciar mi embarazo primero".

"Ahora, me pregunto cuál es la necesidad de ser cero empática con la otra mujer, de contar un secreto sólo por el hecho de contarlo, no es que obtuvo un beneficio económico y lo contó con lujo de detalles", reflexionó. "Yo no hice nada, le voy a mandar un mensaje diciendo que está pésimo lo que hizo, no lo podía creer", concluyó.