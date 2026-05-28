Ni Evangelina ni La Reini: quién es la modelo que enamoró a Ian Lucas

En las últimas horas se conoció el nombre de una figura pública que habría iniciado un romance con el ganador de MasterChef Celebrity.

La relación amorosa entre Ian Lucas y Evangelina Anderson , confirmada por él pero negada por ella, habría quedado atrás para el último ganador de MasterChef Celebrity debido a que los rumores indican el inicio de una nueva etapa sentimental con una figura que está más retirada del centro de la escena.

En las últimas horas los rumores crecieron con fuerza y lo involucran con una joven que cuenta con más de 17 mil seguidores en Instagram y casi 100 mil en TikTok, espacios donde comparte momentos de su vida cotidiana, viajes que hace al exterior del país, sumado a su vida íntima junto a amigas y familiares.

Se trata de Renata Mónaco , una personalidad de las redes sociales que tiene su perfil público y se caracteriza mostrar algunas de las campañas de modelaje que realiza con su cuidada figura y sumado a la creación de contenidos digitales. Más allá de esto, lleva una vida reservada de su accionar íntimo.

Renata Mónaco novia Ian Lucas

Los rumores crecieron cuando fueron vistos cerca cuando el ganador del certamen intentaba dar una entrevista. Producto de estos rumores, la modelo tomó trascendencia en el mundo del espectáculo.

Cabe recordar que Ian viene de tener un episodio confuso con la modelo Anderson con quien habría forjado una relación durante su compañerismo en el certamen de cocina. Mientras el sostenía que “sí pasaron cosas”, ella lo negó.