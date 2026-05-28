Espectáculos La Mañana Gran Hermano Quién se llevó el auto 0 km en Gran Hermano: el sorpresivo mensaje del ganador

Qué jugador se llevó el auto en Gran Hermano

El desafío por el auto 0 km en la casa de Gran Hermano Generación Dorada concluyó este miércoles por la noche con un participante ganador. La prueba que había comenzado el martes, pero sin haber elegido la llave ganadora continuó con la participación de Luana Fernández, Franco Zunino, Gladys "La Bomba" Tucumana", Jennifer “Pincoya” Torres, Juan “Juanicar” Caruso, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello, Titi Tcherkaski, Yanina Zilli y Emanuel Di Gioia.

En la segunda ronda de intentos de la noche, uno de los jugadores agarró la llave ganadora y Santiago del Moro se lo confirmó a los participantes. Uno a uno fueron pasando a intentar abrir la caja, sin lograrlo, hasta que quedaron Zilli y Zunino.

Finalmente, el conductor le pidió a la exvedette que se acerque a la caja a probar abrirla y lo logró, con la llave número 119. Tras celebrar junto a todos sus compañeros, la participante encendió el auto 0km.