Quién se llevó el auto 0 km en Gran Hermano: el sorpresivo mensaje del ganador
La participante eligió la llave 119 tras varios intentos y se emocionó al subirse al vehículo que regaló Gran Hermano.
El desafío por el auto 0 km en la casa de Gran Hermano Generación Dorada concluyó este miércoles por la noche con un participante ganador. La prueba que había comenzado el martes, pero sin haber elegido la llave ganadora continuó con la participación de Luana Fernández, Franco Zunino, Gladys "La Bomba" Tucumana", Jennifer “Pincoya” Torres, Juan “Juanicar” Caruso, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello, Titi Tcherkaski, Yanina Zilli y Emanuel Di Gioia.
En la segunda ronda de intentos de la noche, uno de los jugadores agarró la llave ganadora y Santiago del Moro se lo confirmó a los participantes. Uno a uno fueron pasando a intentar abrir la caja, sin lograrlo, hasta que quedaron Zilli y Zunino.
Finalmente, el conductor le pidió a la exvedette que se acerque a la caja a probar abrirla y lo logró, con la llave número 119. Tras celebrar junto a todos sus compañeros, la participante encendió el auto 0km.
La flamante ganadora se emocionó tras el premio y contó que antes de entrar a la casa iba a cambiar el auto ya que el que tiene es “viejito” y decidió no hacerlo para no gastar dinero ya que se considera “ahorrativa”.
Todos los ganadores del auto 0 km en ediciones pasadas
- Maximiliano Giudici (Edición 2022/23): el cordobés superó una extrema prueba de resistencia física en la cual estuvo atado al vehículo por 12 horas y, posteriormente, elegir la llave número 46.
- Zoe Bogach (Edición 2023/24): la influencer se consagró ganadora después de seleccionar la llave número 64 entre más de 200 opciones disponibles.
- Ulises Apóstolo (Edición 2024/25): el politólogo cordobés encendió el motor de un automóvil nuevo a principios de marzo de 2025, luego de elegir la llave número 186 en el desafío exclusivo para los jugadores "originales".
- Yanina Zilli (Edición 2026): la exvedette logró llevarse el auto 0km a finales de mayo, al elegir la llave número 119.
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