Bomba: Carmiña expuso chats con la producción de Gran Hermano y generó un escándalo

El universo de Gran Hermano : Generación Dorada se encuentra convulsionando tras las explosivas declaraciones de la periodista paraguaya Carmiña Masi , quien desató una verdadera tormenta mediática al exponer conversaciones privadas con la producción. La rubia decidió romper el silencio y publicar los chats de WhatsApp luego de la enorme polémica que se generó en torno al beneficio del Golden Ticket otorgado a Jenny Mavinga .

En sus redes sociales, la comunicadora realizó un furioso descargo audiovisual donde se quejó de haber sido discriminada por las autoridades del canal de las pelotas durante el repechaje. Visiblemente afectada por la situación, Masi blanqueó que se encuentra en la búsqueda activa de asesoramiento legal para poder intimar a la emisora de Martínez por una supuesta deuda salarial que arrastran desde hace meses.

La bronca de Carmiña por la presunta deuda de Telefe

“Necesito un abogado para cobrar lo de Telefe, ya que desde febrero nunca me pudieron pagar hasta hoy, no sé por qué”, disparó con notable fastidio la polémica conductora paraguaya. Al sentirse directamente aludido por estas acusaciones, el presentador Santiago del Moro decidió recoger el guante y utilizar los micrófonos de su programa radial para aclarar los tantos.

El conductor del reality explicó en la 100 que la demora no se debe a un problema de la empresa, sino a que la hermanita debería haberse abierto una cuenta bancaria en Argentina para percibir sus haberes. La trastienda de este conflicto fronterizo fue analizada en detalle por Marina Calabró en el ciclo televisivo Lape Club Social, donde ratificó las trabas operativas que afronta la mediática. Lejos de calmar las aguas, esta justificación burocrática enfureció aún más a la exparticipante, quien redobló la apuesta y apuntó contra el manejo de la producción.

“Nadie se comunicó conmigo para al menos ver la forma de pagarme. ¿En serio vamos a ir por las malas? Yo quiero cobrar y punto”, sentenció la periodista paraguaya de manera contundente en sus plataformas. Para respaldar su postura y demostrar que la alentaban a seguir en carrera, Carmiña filtró una captura donde un productor del programa le pedía que no bajara los brazos y mantuviera activa su campaña digital.

Embed

En ese mismo intercambio de mensajes, el trabajador de Telefe intentaba consolarla por el frustrado ingreso a la casa de una manera muy picante. La conductora le había manifestado a su contacto que sentía mucha vergüenza por la humillación sufrida al aire, a lo que el empleado del programa le respondió textualmente: “No sientas vergüenza, vos no hiciste nada malo. Esta tortilla se le va a venir en contra a Mavinga”.

La insólita reacción de los fanáticos de Carmiña tras su salida

Como si esto fuera poco, el escándalo escaló a un terreno judicial inesperado debido a la violenta reacción de los televidentes. Los fanáticos de la rubia, agrupados bajo el nombre de La Carmineta, anunciaron formalmente que iniciarán acciones civiles y penales contra la producción del ciclo por considerar que el sistema de votación fue fraudulento. Los admiradores emitieron un comunicado donde denuncian penalmente al canal “por la manipulación, el engaño y la presunta estafa vinculada al sistema de votación y al falso ingreso”.