Cuántos jugadores entran a Gran Hermano tras el repechaje: el número que cambiará la dinámica del juego

El conductor de la gala y el reality Santiago Del Moro adelantó cuáles serán los cambios que sufrirá el juego. Cómo impactará.

Gran Hermano se prepara para un cambio grande en los próximos días con el ingreso de distintos participantes nuevos y también figuras jugadores que tendrán la posibilidad de reingresar a la temporada en el repechaje. En la gala de los Martín Fierro , el conductor Santiago Del Moro adelantó los próximos pasos a seguir en el reality.

En su adelanto que se dio por la propia pantalla de Telefe , donde se transmitieron los premios, confirmó cuántos participantes entrarán al certamen para dar vuelta la casa. Según se supo el repechaje será un antes y después en el juego.

“¿Son 9, más los 4? Preparen las camas”, dijo afirmando que serán en total 13 jugadores los que ingresarán al reality que suma buenos números en la televisión argentina. En cuanto a quienes disputarán el repechaje, suenan como posible ganadores la uruguaya Yipio , como también Brian Sarmiento y Carmiña Masi .

Santiago del Moro Gran Hermano Los cambios extremos que habrán en Gran Hermano y que ya anticipó Santiago del Moro.

Por otra parte, Andrea Del Boca tiene chances de ingresar a través del Golden Ticket debido a que no se presentó en el repechaje y no se conoce cuál es su postura al respecto. Luego del accidente, no volvió a involucrarse directamente con el certamen.

Quiénes son los jugadores nuevos que suenan para entrar

A pesar de que ya se confirmó la cantidad de participantes, no hay conocimiento sobre quiénes serán los jugadores nuevos que entrarán. Sin embargo, en el mundo del espectáculo suenan nombres como Pablo Heredia, Brian Lanzelotta, Andrea Rincón y Charlotte Caniggia. La verdad se sabrá el miércoles cuando se haga efectivo el quiebre.