Danelik apuntó contra Luana y su continuidad en Gran Hermano corre peligro

La casa de Gran Hermano sigue registrando fuertes momentos de tensión entre algunos protagonistas que empiezan a mirarse de reojo y cada acción que llevan a cabo es un motivo para iniciar una pelea. Este jueves por la tarde quedó marcado por una dura pelea que protagonizaron Luana , Danielik y Eduardo Carrer a.

En medio de una actividad por la prueba semanal, Luana se sentó al lado de Danelik y le pidió que aclare las cosas que dice por detrás con Franco Zunino sobre enfrentarse las dos a un versus en placa.

En ese contexto, la tucumana afirmó que "es una persona que se va a ir sola" de GH y "no por algo que ella haga". Sin embargo, se dio algo inesperado: empezó a cargar contra Carrera quien estaba cerca aparentemente intentando escuchar el diálogo.

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En ese momento, Eduardo se molestó porque la participante que coqueteaba con Brian Sarmiento lo llame "pelotudo" y confirmó que estaba cerca porque quería preguntarles si necesitaban algo. Al cer la situación, la tucumana le dijo que vaya a "buscar un juego más digno en vez de ir a parar la oreja".

Por otra parte, Danielika soltó: “¿Desde cuándo las plantas hablan? Estoy sorprendida con ese descubrimiento”. “Las víboras también hablan”, dijo Eduardo.

En ese ida y vuelta, Danielika aceptó el mano a mano mientras que Fernández soltó con crudeza: “No me gusta tu energía, soy muy femenina”. Danielika afirmó que Fernández tiene “energía soberbia y cag…” y se pusieron cara a cara con su contrincante. “Sos una descarada”, sumó.

Por otra parte, siguiendo con la pelea, Luana afirmó que Danelik “siempre estuvo caliente con Zunino” y sostuvo que “le mentía a Brian Sarmiento”. En ese momento, la oriunda de Tucumán recordó un episodio donde se metió en en la cama del exfutbolista: “Vos llorabas por tu ex con la foto en la cama cuando estabas con tu amante acá”.

Las críticas a Gladys La Bomba Tucumana por su polémica actitud en la cocina de Gran Hermano

Gladys La Bomba Tucumana no deja de sorprender y generar debate dentro y fuera de la casa de Gran Hermano. La cantante, que rápidamente se adueñó de la cocina, sumó en las últimas horas una nueva polémica desde su llegada al reality de Telefe, luego de que se viralizara en redes sociales un video que la muestra en plena preparación de una receta y que despertó todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa.

El video, que circuló masivamente en X, muestra a la artista mientras probó la masa que estaba preparando para la comida de toda la casa. Como si estuviera en la intimidad de su hogar, Gladys cortó un pequeño trozo, se llevó los dedos a la boca para probar si le faltaba sal, y sin lavarse las manos ni tomar ningún recaudo, siguió amasando y añadió más sal a la mezcla. Todo ocurrió ante la mirada distraída de Danielik, otra participante que colaboraba con la cocina pero no llegó a notar la actitud de la cantante. Sin embargo, a los pocos minutos, la artista repitió el gesto frente a las cámaras.

La reacción no tardó en explotar entre los seguidores del ciclo: usuarios y fanáticos del programa manifestaron su asombro e indignación, convirtiendo el video en tendencia y dejando en claro su postura sobre la falta de higiene en la cocina de la casa. “Qué asco, ni Sandra se animó a tanto”; “No tiene comparación con Sandra”; “Espero que no cocine así sus empanadas”; “Ustedes no entienden, esto le da el sabor. Es el ingrediente secreto”; “Pero si podía sacar un pedacito y probarla, ¿con qué necesidad de hacerlo de esa manera?”; “Me da un asco tremendo”, fueron solo algunos de los tantos mensajes que coparon la red social tras la viralización del momento.

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La situación de Gladys rápidamente trajo a la memoria de los televidentes otro recordado episodio de falta de higiene en la cocina de Gran Hermano: el protagonizado por Sandra Priore, participante de la edición pasada. En aquel entonces, un video viral mostró a Sandra utilizando el mismo trapo con el que limpiaba una sandalia para secar un cuchillo y la mesada. La práctica, considerada riesgosa para la salud, generó un sinfín de críticas y memes, y su nombre volvió a estar en boca de todos al comparar aquel episodio con el de la cantante tucumana.

Las críticas a la falta de higiene en la cocina de Gran Hermano

Esta vez, la polémica alrededor de la higiene de la cocina de Gran Hermano no solo quedó en el ámbito del entretenimiento, sino que también despertó comentarios irónicos y advertencias sobre la importancia de las normas básicas de bromatología y manipulación de alimentos, sobre todo en el hogar. En las redes, la frase “Bromatología salió del chat” se hizo eco entre los usuarios, en referencia a la falta de cuidados sanitarios que puede derivar en la contaminación de los alimentos y poner en riesgo la salud de todos los participantes.

No es la primera vez que una edición del reality se ve sacudida por situaciones de este tipo. La cocina, lejos de ser un espacio neutro, suele ser escenario de debates, discusiones y hasta sanciones por parte de la producción, cuando los participantes no cumplen con las normas de higiene básicas. Sin embargo, el fenómeno de las redes sociales ha amplificado el impacto de cada gesto, convirtiendo cualquier detalle en tema nacional y sumando cientos de memes, chistes y acalorados debates virtuales.

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Por ahora, la polémica está lejos de apagarse y la cocina de Gran Hermano sigue siendo escenario de debates, memes y, por supuesto, el escrutinio incesante de un público que no deja pasar ningún detalle.