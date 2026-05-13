El porrazo de Sol Abraham en Pasapalabra que se hizo viral

Aprovechando la exposición pública y cumpliendo con posibles compromisos con el canal Telefe quien le dio la oportunidad de entrar al certamen, la exparticipante asistió al programa Pasapalabra que conduce Iván de Pineda. Lejos de quedar expuesta por su rendimiento en el juego de adivinanzas que caracteriza al programa, se volvió viral por un golpe que se dio en la grabación.

Durante la grabación, algunos de sus otros compañeros que salieron de GH hicieron un trencito por el estudio de grabación. Más atrás, Solange quiso seguirlos para sumarse a la iniciativa, pero la misión se vio impedida debido a que se tropezó y cayó sobre unos focos que estaban puestos en el estudio.

Caída Solange GH Pasapalabra

Los cambios extremos que harán en Gran Hermano y que ya anticipó Santiago del Moro

Santiago del Moro sorprendió a los seguidores de Gran Hermano: Generación Dorada, el reality de la pantalla de Telefe, con importantes novedades para el futuro del programa. En una historia de Instagram, el conductor del ciclo compartió algunos cambios para esta semana con respecto a los jugadores que van a quedarse fuera de la competencia televisiva.

“Me informa el Big: hoy bajan algunos jugadores de la Placa Planta y el miércoles se van dos”, lanzó en el posteo que hizo el conductor. Esto, adelanta la salida de los participantes debido a que en breve varios concursantes nuevos ingresarán a la competencia en el famoso repechaje.

Sobre esto, el conductor hizo algunas aclaraciones: dijo que el miércoles los jugadores van a nominar en Placa Generación Dorada (primero positiva y después negativa) y que al menos 6 van a quedar sí o sí. “El domingo gala de eliminación y se abre el repechaje”, aclaró y que esa semana, además, entrarán los nuevos y los que elija el público.

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La noche de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) fue tensa por el versus al que se había llegado en el final de la votación. De un lado, Daniela De Lucía y del otro, Danelik, ambas de grupos enfrentados. La paridad, finalmente, tuvo a una eliminada y la “coach” de la casa se tuvo que ir. Sin embargo, en las redes, empezó a resonar una palabra que siempre, en estas instancias, sobrevuela: fraude. Muchas cuentas replicaron sin parar un porcentaje que a simple vista se nota que es un error.

Nuevas acusaciones de fraude en Gran Hermano

Cuando Santiago del Moro estaba cerca de mencionar quién de las dos participantes se iba a ir de la casa más famosa del país, pidió que mostraran los porcentajes que tenían hasta ese momento. Una placa evidenció el desliz que hubo: 53,1 % a 56,9 %, un número que en su totalidad da 110, mayor al 100 que debería ser. En el estudio se escuchó un murmullo, en ese momento, pero el conductor mandó un informe.

Cuando el presentador volvió al aire, explicó lo que pasó. “Me dicen recién que hubo un error de tipeo cuando la escribana pasó los parciales recién”, sostuvo. En la pantalla se veía el porcentaje parcial: 52,9 a 47,1. Del Moro notó que desde las tribunas se quejaron y le gritaron. El conductor, enojado, les hizo un reproche. “Chicos, si no saben cuál es cuál”, sostuvo, en referencia a las sombras que estaban puestas en lugar de las caras de las participantes que definían el versus.

En las redes, inmediatamente, se llenó de mensajes en contra. Uno de los que impulsó el tema, como lo hace habitualmente, fue Ángel de Brito, que replicó los dos clips que se viralizaron. “Nervios”, escribió el periodista.

Varios usuarios no tuvieron piedad con lo que ocurrió al aire. “Al final Furia tenía razón”; “La mentira que construyeron se empieza a caer”; “Fraude total”; “Es un papelón”; “Todo arreglado”; fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer entre los internautas.