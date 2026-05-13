Ivana Figueiras irá a la justicia: usaron su nombre para realizar estafas

La empresaria advirtió en sus redes sociales que se están haciendo pasar por ella y afirmó que pondrá a sus abogados a trabajar para conocer quién es el autor del hecho.

La empresaria Ivana Figueiras atraviesa un momento incómodo con una posible estafa en las redes sociales en las cuales están usando su nombre para desarrollarla. Un mensaje de una seguidora suya fue la punta del iceberg que contemplaba un movimiento no avalado y desconocido por ella con el uso de su nombre.

"Hola, me contactaron por WhatsApp en tu nombre. Sé que no es real y no sé cuál sea la intención, pero doy aviso porque creo que quizás si lo hacen adolescentes pueda ser peligroso. Me invitan a ir al local con amigas para probarme lo que quiera y llevármelo gratis", le escribió una usuaria por mensajes de Instagram haciéndole saber la situación y advirtiendo lo sucedido para evitar problemas.

La dinámica era peligrosa: desde un mensaje a través de Whatsapp contactaban mujeres haciéndose pasar por la empresaria y les extendían una invitación para ir a su local de lencería para probarse ropa y, en caso de querer, llevarla sin costo.

Ivana Figueiras Abogados

El furioso mensaje de Ivana en las redes

Sin dudarlo un segundo, compartió el mensaje que recibió de una seguidora para alertar a toda la comunidad. Sumado a esto lanzó un mensaje contundente analizando la situación: "Yo me pregunto de verdad: ¿qué persona en la faz de la tierra puede llegar a estar tan pero tan al pe... para mandar esto a diario todos los días hace años? ¿De verdad tu vida puede llegar a ser tan infeliz? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Además invitándolas al local... posta no dejo de sorprenderme lo mal que pueden llegar a estar algunas personas".

Condenando los hechos, no dudó en afirmar en que será un tema a tratar en la justicia hasta que se conozca quién motivó la presunta estafa: "Tengo los mejores abogados trabajando en esto y no voy a parar hasta saber quién está atrás".