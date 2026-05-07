Cayó la "Banda del Quini" que estafaba a mujeres: una prófuga y un botín de miles de dólares

Hay tres sospechosos por estafas y buscan a una prófuga. La banda delictiva protagonizó 16 hechos entre enero de 2023 y febrero pasado.

La "Banda del Quini" estafó a mujeres por más de 400 mil dólares y hay una prófuga.

Días atrás cayó la "Banda del Quini" en manos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quienes detuvieron a un hombre y una mujer, originarios del Perú, al estar acusados de integrar la "Banda del Quini" que protagonizó más de 10 estafas a mujeres . Una complice continúa prófuga.

Durante dos años se llevó a cabo un operativo, por la División Investigaciones Comunales 3 ( DIC3) de la fuerza de seguridad, que dejó como resultado la detención de un hombre de 51 años y una mujer de 50, parientes entre sí, tras una serie de allanamientos en los barrios porteños de Balvanera y Belgrano, y en la localidad bonaerense de Beccar.

Otra identificada se encuentra prófuga y fue identificada como Fanny Castro Galindo y es buscada por efectivos policiales y la Justicia, indicaron a La Nación fuentes vinculada a la causa.

Hasta el momento, se les contabilizó alrededor de 16 estafas. El objetivo era buscar en la calle a una mujer mayor y de apariencia "vulnerable". Aunque tenían diversas modalidades para actuar, la mayoría de ellas era que las mujeres se hacían pasar por analfabetas y decía que tenía un billete de lotería o del "quini" que debía cobrar.

profuga banda del quini (1) Elementos secuestrados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de la "Banda del Quini"

El modus operandi de la banda para estafar

Luego de lograr convencer a una mujer que eran analfabetas o tenían alguna condición o problema, realizaban diversas maniobras que les permitieran entrar en sus casas, donde después, bajo engaño, les robaban ahorros y joyas. En ocasiones, los delincuentes usaban drogas para confundir a las víctimas.

"En algunos casos, las mujeres estafadoras referían no tener documentación para cobrar y para ello le ofrecían a la víctima que le cobrara el billete o que lo tuviera en custodia. Mientras, la otra hurgaba en busca de dinero o alhajas. Un cómplice se quedaba a la distancia justa para actuar, si era necesario", detalló el ministerio de seguridad porteña sobre el desbaratamiento de la banda.

Según los investigadores, el botín acumulado ascendió a 386 mil dólares, 5.050 euros y casi cinco millones de pesos. El dinero proveniente de las estafas era convertido a dalasi, la moneda oficial de Gambia, y transferido posteriormente a Italia, España y Perú.

Funcionarios de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la secuencia de cómo la bandainterceptaba en la calle a las víctimas.

estafadoras quini

En un caso registrado en septiembre del 2023, los estafadores abordaron a la víctima con un arma, ingresaron a su domicilio y sustrajeron dinero y alhajas. Durante la investigación, los oficiales reunieron imágenes de los sospechosos, incluyendo una fotografía en un restaurante donde se los observa mientras se repartían el botín.

Durante los allanamientos, se incautaron casi $7 millones de pesos, además de dólares, euros y otras monedas extranjeras. También se secuestraron dispositivos electrónicos, tarjetas bancarias, comprobantes de movimientos financieros, prendas utilizadas en los hechos y alhajas.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4, a cargo de Martín Yadarola y la Secretaría de Mariano Dalbosco Lacava ordenó tres allanamientos con apoyo de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM).

La Justicia dictó prisión preventiva para los detenidos y estableció embargos por 550 millones de pesos para la mujer y 180 millones para el hombre. Fueron imputado por los delitos de asociación ilícita y estafa