El calvario que sufrió una mujer que viajó desde Canadá para conocer a su novio virtual

Se trata de una mujer que viajó hacia Mendoza para conocer a la persona con la que hablaba por redes sociales. El hombre quedó con prisión preventiva.

El estremecedor episodio de violencia de género y en los últimos días la víctima brindó su declaración.

Un violento episodio se registró tiempo atrás en la provincia de Mendoza . Una mujer viajó desde Canadá para conocer a un hombre con el que mantenía una relación a distancia, pero todo cambió cuando el comenzó a comportarse agresivo y el encuentro terminó siendo un calvario.

A fines de febrero, en la ciudad de Maipú, la mujer -de 55 años de edad- tuvo que ser rescatada por Policía ya que sufrió una brutal golpiza que le dejó heridas graves en brazos, piernas y rostro, producto de los maltratos que sufrió mientras se encontraba con Eduardo Videla.

Luego de pasar algunos días tranquilos en suelo mendocino, la oriunda de Ontario tuvo una disusión con Videla que terminó en una violenta golpiza, en la que también fue torturada y abusada sexualmente . La hermana del agresor, que vive en una casa colindante, fue quien escuchó la golpiza e ingresó al lugar encontrandola desmayada.

Este miércoles, por orden de la jueza Miriam Núñez el acusado, de 45 años, se dictó su prisión preventiva aunque está detenido desde aquel momento. En este sentido, el medio local Diario Uno reveló que la mujer brindó su declaración de aquel momento en la investigación de la causa.

canada mendoza violencia (1)

Una escena de celos que terminó en un episodio de violencia de género

Según relató la extranjera, de quien se reserva su identidad, hacía 7 meses que hablaba mediante Facebook con Eduardo Videla y hacía 4 meses que habían comenzado una relación a distancia, por lo que decidieron conocerse y la mujer viajó desde Canadá hasta Mendoza.

Luego de varios días en la normalidad, el pasado 21 de febrero asistió a un asado familiar. Según relató la mujer, su novio le planteó una escena de celos con su cuñado: "Vos vas a pagar por todo lo que estás haciendo".

La mujer se enojó y se retiró caminando, pero fue emboscada por Videla, quien la obligó a subir a su auto: "Me dejaste mal con mi familia. ¿Quién te creés que sos, basura?". Fue en el vehículo que comenzó la golpiza que terminó con ella desmayada en la vivieda del agresor en Coquimbito.

Una vez en el interior de la propiedad la escupió, la golpeó, la orinó en el rostro y la obligó a tomar la orina. Luego la accedió carnalmente con un dedo para comprobar si "había estado con otro tipo".

programas violencia de genero

Un violento con antecedentes

Los vecinos llamaron a la Policía después de escuchar los gritos de auxilio y la mujer fue rescatada por las autoridades. El hombre fue atrapado in fraganti e incluso el hombre se atrincheró en el domicilio y se autolesionó para impedir la detención. Sin embargo, fue reducido y arrestado, sostiene la Fiscalía de Violencia de Género.

El relato de la mujer fue clave en el expediente que está calificado como amenazas simples, lesiones leves dolosas, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal, todo en contexto de violencia de género.

Según reveló TN, Los vecinos dijeron que tenía antecedentes por conductas violentas y conflictos previos con otras mujeres y con vecinos de la zona. Además, tenía antecedentes penales en causas por desobediencia y lesiones en riña.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Género Gabriela Chaves. Tras la recolección de pruebas, la jueza Miriam Núñez le dictó la prisión preventiva a Videla, un empleado municipal de 45 años, quien permanecerá alojado en la cárcel mientras avanza la causa.