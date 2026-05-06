A raíz del feriado correspondiente al lunes 25 de mayo de 2026 , es importante tomar nota del cronograma fechas de cobro de la Anses en el quinto mes del año.

Calendario de pagos ANSES: así quedan las fechas de cobro en mayo 2026 por el feriado

En mayo de 2026 , los jubilados que perciben el haber mínimo de la Anses cobran un total de $463.250. Este importe incluye la jubilación mínima -$393.250- y el bono mensual adicional por un valor de $70.000. El incremento del 3,4 por ciento que se otorga en mayo de 2026 se basó en el índice inflacionario registrado en el mes de marzo de 2026. Pero, a raíz del feriado del lunes 25 de mayo de 2026 , es conveniente tomar nota del calendario de pagos de la Anses pautado para el quinto mes del año .

Cabe recordar que, en mayo de 2026 , los importes correspondientes a las pensiones y jubilaciones quedaron fijados de la siguiente manera:

En mayo de 2026, los jubilados que perciben el haber mínimo de la Anses cobran un total de $463.250.

Este es el calendario de pagos de la Anses en mayo de 2026

De acuerdo al cronograma de pagos informado por la Anses, las siguientes son las fechas establecidas para la percepción de los haberes jubilatorios correspondientes al mes de mayo de 2026:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

Documentos terminados en 0, a partir del día 11 de mayo de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de mayo de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de mayo de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de mayo de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de mayo de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 18 de mayo de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de mayo de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de mayo de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de mayo de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 21 de mayo de 2026.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 22 de mayo de 2026.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de mayo de 2026.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de mayo de 2026.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de mayo de 2026.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de mayo de 2026.

Pensiones No contributivas:

11 de mayo de 2026: DNI terminados en 0 y 1.

12 de mayo de 2026: DNI terminados en 2 y 3.

13 de mayo de 2026: DNI terminados en 4 y 5.

14 de mayo de 2026: DNI terminados en 6 y 7.

15 de mayo de 2026: DNI terminados en 8 y 9.

Créditos. ANSES. Jubilados..jpg El incremento del 3,4 por ciento que se otorga en mayo de 2026 se basó en el índice inflacionario registrado en el mes de marzo de 2026.

Cabe recordar que los jubilados y pensionados pueden verificar el monto exacto de su liquidación de mayo de 2026 a través de la plataforma Mi ANSES o bien mediante la aplicación móvil.

Así, ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, en la sección "Hijos" o "Jubilados", no solo es posible descargar el recibo de haberes donde figura el detalle del aumento del 3,4% y el desglose del bono de $70.000, sino también confirmar la fecha de cobro antes de acercarse al cajero automático.

Es oportuno señalar que, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.