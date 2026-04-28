CUD 2026: todos los beneficios de ANSES para las personas con discapacidad y cómo tramitarlo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es clave para que las personas con discapacidad puedan acceder a ayudas económicas, coberturas y exenciones, ¿cuáles son en 2026 ?

CUD 2026: todos los beneficios de ANSES para las personas con discapacidad

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga una serie de beneficios para personas con discapacidad , entre los que se encuentran ayudas económicas, coberturas y exenciones . Para acceder a estas ventajas, es clave contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) 2026.

Se trata de un documento público válido en todo el país que acredita la discapacidad y permite ejercer los derechos previstos en las leyes nacionales 22.431 y 24.901. Su importancia no solo radica en el reconocimiento legal, sino también en la posibilidad de acceder a beneficios exclusivos.

Su tramitación es voluntaria y gratuita, y su emisión dependerá de una evaluación realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria , que determina si corresponde o no.

Subsecretaria de discapacidad de Neuquén El trámite del Certificado Único de Discapacidad (CUD) es gratuito.

Beneficios de ANSES con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) 2026

El Certificado Único de Discapacidad ofrece una serie de beneficios para quienes lo poseen:

Salud : una de las ventajas más importantes es la cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad.

: una de las ventajas más importantes es la cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad. Transporte : traslados gratuitos en el transporte público terrestre. Esto incluye colectivos, trenes y subte. El objetivo es garantizar la movilidad y la inclusión, permitiendo que las personas puedan trasladarse para trabajar, estudiar o asistir a controles médicos.

: traslados gratuitos en el transporte público terrestre. Esto incluye colectivos, trenes y subte. El objetivo es garantizar la movilidad y la inclusión, permitiendo que las personas puedan trasladarse para trabajar, estudiar o asistir a controles médicos. Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad. Estas prestaciones suelen tener montos más elevados que las asignaciones comunes, debido a las necesidades específicas que implican estas situaciones.

ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad. Estas prestaciones suelen tener montos más elevados que las asignaciones comunes, debido a las necesidades específicas que implican estas situaciones. Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.

exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa. Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que te traslades. Esto busca facilitar el acceso a la movilidad y reducir los costos asociados.

certificado discapacidad.jpg El CUD es clave para acceder a beneficios de la ANSES.

A su vez, en el ámbito educativo el CUD habilita el acceso al Servicio de Apoyo a la Integración Escolar a través de una Maestra de Apoyo a la Inclusión (MAI) o Acompañante Personal No Docente (APND). También contempla adaptaciones curriculares.

Cómo tramitar el CUD de ANSES 2026

Para solicitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), se deben seguir estos pasos:

El primer paso es responder una serie de preguntas en la consulta de requisitos para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para saber adónde ir y qué llevar. El cuestionario está disponible en argentina.gob.ar.

Luego, reunir la documentación necesaria con el equipo de salud que trata a la persona. Entre esos documentos se encuentran certificados médicos, informes, planillas y estudios complementarios.

Con la documentación reunida, acercarse al lugar que se asignó en la consulta y pedir un turno para la Junta Evaluadora.

Asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.

El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria puede ser retirado por cualquier persona mayor de 18 años con el documento original en el lugar donde se evaluó a la persona, en la fecha que se indique. El CUD también está disponible en su formato digital desde la app Mi Argentina.

pensiones discapacidad La ANSES otorga ayudas económicas, coberturas y exenciones.

Qué documentos son necesarios para tramitar el CUD 2026