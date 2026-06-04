Descuentos para jubilados en supermercados junio 2026: dónde conseguir 25% de ahorro y sin tope de reintegro

Los beneficiarios de la ANSES pueden acceder a promociones en las principales cadenas del país. Además, este programa acumula con beneficios bancarias en junio 2026 .

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrán acceder en junio 2026 a descuentos y reintegros en las más de 13.000 sucursales de los principales supermercados y en otros 7.000 comercios de todo el país. El beneficio dependerá de cada cadena.

Entre los supermercados adheridos a este programa se encuentran Coto, Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Día y Chango Más. Si se combina con promociones bancarias , el descuento puede alcanzar hasta el 25% , en algunos casos sin tope de reintegro .

Una de las ventajas es que no es necesario ningún trámite extra . Para acceder a las promociones, solo se debe pagar en los comercios adheridos con la misma tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión.

El Ministerio de Capital Humano precisó que esta iniciativa tiene un doble objetivo: mejorar los ingresos y la capacidad de compra de más de 7 millones de jubilados y pensionados de la Argentina e impulsar el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado.

supermercado Para acceder a los descuentos, los jubilados deben usar la misma tarjeta de débito con la que cobran sus haberes.

Supermercados que ofrecen descuentos a jubilados y pensionados de ANSES y los montos

Desde el organismo previsional detallaron que estos son los supermercados que forman parte del programa de descuentos para jubilados y pensionados y las promociones que ofrecen:

Grupo Cencosud (Disco, Vea y Jumbo): 10% en todos los rubros, incluyendo carne, y un 20% extra en perfumería y limpieza. Sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones).

10% en todos los rubros, incluyendo carne, y un 20% extra en perfumería y limpieza. Sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones). Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones).

10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones). Josimar : 15% en todos los rubros, sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones).

: 15% en todos los rubros, sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones). Carrefour : 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Tope de reintegro de $35.000 (no acumulable con otras promociones).

: 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Tope de reintegro de $35.000 (no acumulable con otras promociones). Día% : 10% en todos los rubros. Tope de reintegro de $2.000 por transacción. Incluye todos los productos y acumula con otras promociones.

: 10% en todos los rubros. Tope de reintegro de $2.000 por transacción. Incluye todos los productos y acumula con otras promociones. Changomas : 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Tope de reintegro de $1.000 por transacción y $15.000 mensual, no acumulable con otras promociones.

: 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Tope de reintegro de $1.000 por transacción y $15.000 mensual, no acumulable con otras promociones. Toledo : 20% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones).

: 20% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones). Otros 7.000 comercios adheridos: 10% en todos los rubros. Tope de reintegro de $1.000. Incluye todos los productos y acumula con otras promociones.

En su página web, la ANSES dispuso un botón de consulta para conocer comercios adheridos y si las personas están autorizadas. El organismo también aclaró que no es responsable por la aplicación de la promoción, sino que es responsabilidad exclusiva de las administradoras de medios de pago electrónico y/o bancos emisores y/o comercios adheridos, según la modalidad de descuento en la que estos últimos se hubiesen adherido al programa.

Centenario- Supermercado Mayorista TINA (12).JPG Este programa busca mejorar los ingresos y la capacidad de compra de los jubilados y pensionados de ANSES. Maria Isabel sanchez

Promociones bancarias para que los jubilados puedan acceder a más descuentos

Varios bancos –públicos y privados- también cuentan con promociones para jubilados y pensionados que cobren sus haberes en esas entidades. En algunos casos, estos descuentos pueden acumularse con los que otorga la ANSES, generando un mayor ahorro. Los bancos adheridos son: