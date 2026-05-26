Algunos jubilados cobran más de $670.000 en junio 2026 tras el nuevo aumento de ANSES

Los jubilados y pensionados del sistema previsional recibirán en junio 2026 un nuevo incremento mensual, que se suma al bono y a un pago extraordinario.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán en junio 2026 un nuevo aumento en base al Índice de Precios del Consumidor ( IPC ) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ). Este incremento se suma al pago del Sueldo Anual Complementario ( SAC ) o aguinaldo , lo que generará el monto de jubilación más alto del año.

Según establece el DNU 274/24, para la suba mensual de jubilaciones y pensiones se toma el dato de inflación de dos meses atrás. En este caso, para junio, se utiliza el índice de abril, que arrojó un salto de precios de 2,6% . Sin embargo, el sistema contempla para el cálculo un porcentaje con dos decimales , por lo que el incremento final será de 2,58%.

Con este aumento, la jubilación mínima subirá a $403.318 . Y si se suma el bono extraordinario de $70.000 (monto en el que está congelado hace más de dos años), el haber saltará a $473.318.

Pero además, se debe agregar el medio aguinaldo, que representa el 50% de la mejor remuneración –sin el bono- en los primeros seis meses del año, que justamente será la de junio. Por lo tanto, el SAC rondará los $201.658.

jubilados anses jubilaciones jubilacion En junio, los jubilados y pensionados recibirán el aguinaldo junto a sus haberes.

Así, la jubilación mínima de junio 2026 estará compuesta de la siguiente manera:

Haber mínimo: $403.318

$403.318 Bono : $70.000

: $70.000 Aguinaldo: $201.659

Total a cobrar: $674.977

El incremento también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $322.654 sin bono y $392.654 con bono; la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez llegará a $282.322 sin bono y $352.322 con bono; y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $403.397 sin bono y $473.397 con bono. A todas estas prestaciones también se les debe añadir el extra de 50% correspondiente al aguinaldo.

Fecha de cobro de las jubilaciones junto al aguinaldo en junio 2026

A diferencia de lo que ocurre con los trabajadores registrados del sector público y privado, que suelen cobrar el aguinaldo separado del sueldo mensual, los jubilados y pensionados recibirán el SAC el mismo día de depósito de sus haberes.

jubilaciones jubilados anses Los jubilados y pensionados de la ANSES cobrarán el aguinaldo junto a sus haberes correspondientes a junio.

El cronograma oficial se rige, como es habitual, por el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. Este es el calendario de junio 2026 difundido por el organismo previsional para el pago de los haberes junto al aguinaldo y el bono extraordinario:

Jubilaciones y pensiones que no superen la mínima junio 2026

DNI terminados en 0: a partir del 8 de junio

DNI terminados en 1: a partir del 9 de junio

DNI terminados en 2: a partir del 10 de junio

DNI terminados en 3: a partir del 11 de junio

DNI terminados en 4: a partir del 12 de junio

DNI terminados en 5: a partir del 16 de junio

DNI terminados en 6: a partir del 17 de junio

DNI terminados en 7: a partir del 18 de junio

DNI terminados en 8: a partir del 19 de junio

DNI terminados en 9: a partir del 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen la mínima junio 2026

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 29 de junio

Pensiones No Contributivas (PNC) junio 2026