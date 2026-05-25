Habilitan el primer tramo del bypass de Añelo para descomprimir el tránsito

El gobierno provincial dejó inaugurada este lunes la conexión entre las rutas provinciales 7 y 17, correspondiente a la primera sección del nuevo bypass de Añelo . La obra tiene como objetivo retirar el intenso movimiento de equipos pesados de la zona urbana y mejorar la seguridad vial de los vecinos de la localidad. En los próximos meses, se prevé habilitar la totalidad del recorrido de 25 kilómetros para dejar el trazado completamente operativo.

El acto fue encabezado por el gobernador, Rolando Figueroa, junto a la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi , el presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch , y el intendente, Fernando Banderet . Durante la recorrida del nuevo tramo de cinco kilómetros, Figueroa destacó que el gobierno provincial continúa “avanzando en la infraestructura que es necesaria. Este nexo nos va a permitir en forma de doble vía poder conectar las rutas para poder alivianar el tránsito que llega hacia Añelo. Esta construcción la estamos realizando entre todos”.

Bertoldi, subrayó que la traza marcará un antes y un después para la circulación y para las operadoras. Durante la recorrida, recordó que al inicio de la gestión el proyecto se encontraba abandonado, lo que motivó gestiones para renegociar la obra con empresas neuquinas. "Tomamos dos decisiones en estos meses de ejecución de hacerla doble y por otro lado cambiar la materialidad para que tenga una durabilidad mayor, la pasamos de pavimento a hormigón".

bypass añelo 1

La obra

Por su parte, Dutsch detalló que la habilitación comprende dos rotondas y cinco kilómetros nuevos de doble vía, con dos carriles de subida y dos de bajada. "Es una obra súper importante para la gente, porque vamos a descomprimir todo el paso del tránsito pesado que pasa hoy por Añelo y que da la vuelta por la ruta 17 e ingresa a la zona de producción", indicó el funcionario provincial. A su vez, puntualizó que se trata de la primera sección de una obra mayor que contempla un total de 25 kilómetros.

El intendente, celebró la habilitación de este sector, que permitirá a los rodados de gran porte dirigirse de forma directa hacia la planta de arena de YPF. "Los vecinos de la ciudad no vamos a sufrir la invasión que teníamos de equipos pesados", expresó y recordó los inconvenientes que generaba el paso continuo de camiones por la ruta 7 en el bajo y la 17 en el alto. Además, anticipó que la finalización del proyecto servirá para consolidar un anillo de seguridad en beneficio de toda la ciudadanía.

Estuvieron presentes en el acto, la senadora nacional, Julieta Corroza, y los ministros de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, y de Salud, Martín Regueiro.