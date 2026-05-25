En fotos: así vivió Neuquén el Día de la Patria

Cientos de vecinos se acercaron este lunes por la mañana al Parque Jaime de Nevares donde la Municipalidad instaló un cabildo y realizó el acto conmemorativo.

Neuquén se vistió este lunes de celeste y blanco para festejar este 25 de Mayo en el Parque Jaime de Nevares . Con un Cabildo interactivo montado bajo la consigna “ Patria Capital ”, cientos de vecinos se acercaron a celebrar el Día de la Patria. Aquí las fotos bajo el lente de LM Neuquén .

La celebración se extenderá hasta la noche con una nueva edición de Neuquén Emprende, que reúne a 150 emprendedores locales, y el festival gastronómico Confluencia de Sabores, donde se cocinan locros tradicionales, veganos y sin TACC en vivo.

También hay dispositivos de salud humana y animal, vacunación, controles sanitarios y propuestas recreativas para toda la familia durante la jornada patria. El intendente Mariano Gaido encabezó el acto protocolar durante la mañana.

Acto del 25 de mayo (35) Claudio Espinoza

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El mensaje de los veteranos de Malvinas

En el acto Elio Canali expresó que “como partícipe de la segunda generación de guerreros que parió la patria -la primera fueron los Patricios y toda su gente-, les quiero decir que si tenemos la oportunidad, al ‘o juremos con gloria morir’ del Himno le podríamos poner ‘o juremos con gloria vivir’”.

“Si vivimos por este país, seguramente vamos a ser mejores estudiantes, mejores diputados, mejores intendentes, mejor población y mejores ciudadanos”, afirmó.

Canali recordó que la gesta del 25 de Mayo “transformó el destino de nuestra nación” y agregó que “aquel día, hombres de coraje nos dieron la libertad de un primer gobierno propio”.

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Mariano Gaido Acto del 25 de mayo (30) Claudio Espinoza

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Zulma Reina, a cargo de la presidencia de la Legislatura provincial, sumó su acompañamiento durante el acto central. Remarcó el trabajo en equipo entre ambas administraciones y señaló que “desde Provincia venimos acompañando continuamente el desarrollo de esta ciudad y la verdad que estamos orgullosos de las obras, infraestructuras, de todo lo que se hace desde el municipio”.

También expresó, como vecina, su satisfacción por la realización del evento en el parque Jaime de Nevares por “haber logrado, como decía Mariano en su momento, de no ser edificado y lograr este objetivo que era un espacio verde”.

Además, adelantó que recorrería el predio para conocer el trabajo de productores y emprendedores locales durante la jornada festiva: “Es muy importante que pongamos en valor el trabajo que viene haciendo nuestra gente, nuestra gente en la ciudad de Neuquén”.

Por su parte, la jefa de Gabinete, María Pasqualini, sostuvo que “mayo de 1810 no fue una celebración, fue una crisis”, y explicó que la Revolución surgió en medio de un vacío de poder que obligó a tomar decisiones políticas trascendentes. “¿Quién gobierna si no está el rey?”, planteó, al recordar las discusiones del Cabildo Abierto y el nacimiento de la soberanía popular.

En ese marco, Pasqualini destacó que “los más audaces entendieron que era el momento de tomar decisiones propias” y definió el proceso revolucionario como “un acto de coraje político”. Además, puso en valor la participación de mujeres como Juana Azurduy, Macacha Güemes y Mariquita Sánchez de Thompson, y afirmó que la Revolución “abrió el proceso” para transformar “la libertad en realidad concreta”.

La funcionaria también relacionó el espíritu de 1810 con los desafíos actuales de la ciudad y aseguró que Neuquén “crece, se expande y se transforma en una ciudad metropolitana”, por lo que consideró necesario planificar el desarrollo “con compromiso y responsabilidad”.

“Neuquén no improvisa su desarrollo, lo planifica, lo ordena y lo conduce”, afirmó, al remarcar que “el futuro no se espera, el futuro se construye”, ratificó Pasqualini.