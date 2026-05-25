Gaido encabezó el acto del 25 de Mayo: "Los neuquinos transformamos esa revolución en oportunidades"

El acto se llevó adelante en el Parque Jaime de Nevares. El intendente destacó el trabajo, la planificación y las obras que impulsan a Neuquén como una de las ciudades de mayor crecimiento del país.

El intendente Mariano Gaido encabezó este lunes el acto oficial por el 25 de Mayo en el Parque Jaime de Nevares y aseguró que “los neuquinos transformamos esa revolución en oportunidades”, al vincular el espíritu patriótico de 1810 con el crecimiento y desarrollo actual de la ciudad.

Frente al Cabildo interactivo montado bajo la consigna “Patria Capital”, destacó el trabajo, la planificación y las obras que impulsan a Neuquén como una de las ciudades de mayor crecimiento del país.

Durante su discurso, Gaido recordó que la Revolución de Mayo “fue un proceso de crisis” impulsado por el coraje de quienes decidieron construir una patria libre. “Esos patriotas tomaron una determinación que no fue fácil”, expresó, y sostuvo que ese espíritu de transformación hoy se refleja en Neuquén “con independencia, autonomía y trabajo”.

En ese marco, afirmó que a “esa revolución, los neuquinos, la transformamos en oportunidades”, al destacar el avance de obras de infraestructura, servicios y urbanización en distintos barrios de la ciudad.

Mencionó especialmente los trabajos realizados en sectores históricamente postergados como 2 de Mayo, 7 de Mayo, Peumayén y Jerusalén, donde se ejecutan obras de agua, cloacas, asfalto y cordón cuneta.

Acto del 25 de mayo (29) Claudio Espinoza

El Parque Jaime de Nevares y el modelo de ciudad

El jefe comunal también puso en valor la transformación del Parque Jaime de Nevares y recordó que al predio “lo querían transformar en un negocio inmobiliario”, pero que el municipio decidió convertirlo en “una tierra de oportunidades”.

“Dijimos los neuquinos que no lo íbamos a permitir y lo cumplimos”, sostuvo, al destacar el uso del espacio para actividades culturales, recreativas y de desarrollo local.

En otro tramo del discurso, Gaido sostuvo que “no alcanza con tener las cuentas ordenadas”, sino que es necesario avanzar con “proyectos y obras” que transformen la vida de la gente. En ese sentido, defendió un modelo de gestión basado en la planificación, la inversión pública y el desarrollo urbano.

Acto del 25 de mayo (31) Claudio Espinoza

Tecnología, turismo y educación

Gaido, además, resaltó el crecimiento económico y productivo de la capital neuquina, y aseguró que “Neuquén es la ciudad que más crece en el país”.

Al respecto, destacó el desarrollo del Polo Tecnológico, el impulso al turismo con más de 30 kilómetros de paseos costeros y la incorporación de unidades eléctricas al sistema de transporte público. También subrayó el trabajo conjunto con la provincia para el desarrollo del Instituto Vaca Muerta.

Gaido ratificó, por otro lado, el acompañamiento del municipio a la Universidad Nacional del Comahue y afirmó que “en la educación está la gran oportunidad de los jóvenes”. Además, destacó las políticas deportivas y culturales que se impulsan en distintos sectores de la ciudad.

Acto del 25 de mayo (40) Claudio Espinoza

“Queremos seguir construyendo la ciudad más linda, de mayor crecimiento y mayor oportunidad del país. Que este ejemplo de los patriotas se transforme en un ejemplo a todo el país desde Neuquén, con el grito de viva la patria”, Mariano Gaido. “Queremos seguir construyendo la ciudad más linda, de mayor crecimiento y mayor oportunidad del país. Que este ejemplo de los patriotas se transforme en un ejemplo a todo el país desde Neuquén, con el grito de viva la patria”, Mariano Gaido.

La mirada histórica de Pasqualini

Por su parte, la jefa de Gabinete, María Pasqualini, sostuvo que “mayo de 1810 no fue una celebración, fue una crisis”, y explicó que la Revolución surgió en medio de un vacío de poder que obligó a tomar decisiones políticas trascendentes. “¿Quién gobierna si no está el rey?”, planteó, al recordar las discusiones del Cabildo Abierto y el nacimiento de la soberanía popular.

En ese marco, Pasqualini destacó que “los más audaces entendieron que era el momento de tomar decisiones propias” y definió el proceso revolucionario como “un acto de coraje político”. Además, puso en valor la participación de mujeres como Juana Azurduy, Macacha Güemes y Mariquita Sánchez de Thompson, y afirmó que la Revolución “abrió el proceso” para transformar “la libertad en realidad concreta”.

La funcionaria también relacionó el espíritu de 1810 con los desafíos actuales de la ciudad y aseguró que Neuquén “crece, se expande y se transforma en una ciudad metropolitana”, por lo que consideró necesario planificar el desarrollo “con compromiso y responsabilidad”.

“Neuquén no improvisa su desarrollo, lo planifica, lo ordena y lo conduce”, afirmó, al remarcar que “el futuro no se espera, el futuro se construye”, ratificó Pasqualini.

Acto del 25 de mayo (13) Claudio Espinoza

Acompañamiento institucional y homenaje a la patria

Zulma Reina, a cargo de la presidencia de la Legislatura provincial, sumó su acompañamiento durante el acto central. Remarcó el trabajo en equipo entre ambas administraciones y señaló que “desde Provincia venimos acompañando continuamente el desarrollo de esta ciudad y la verdad que estamos orgullosos de las obras, infraestructuras, de todo lo que se hace desde el municipio”.

También expresó, como vecina, su satisfacción por la realización del evento en el parque Jaime de Nevares por “haber logrado, como decía Mariano en su momento, de no ser edificado y lograr este objetivo que era un espacio verde”.

Además, adelantó que recorrería el predio para conocer el trabajo de productores y emprendedores locales durante la jornada festiva: “Es muy importante que pongamos en valor el trabajo que viene haciendo nuestra gente, nuestra gente en la ciudad de Neuquén”.

Acto del 25 de mayo (43) Claudio Espinoza

El mensaje de los veteranos de Malvinas

Por su parte, Elio Canali expresó que “como partícipe de la segunda generación de guerreros que parió la patria -la primera fueron los Patricios y toda su gente-, les quiero decir que si tenemos la oportunidad, al ‘o juremos con gloria morir’ del Himno le podríamos poner ‘o juremos con gloria vivir’”.

“Si vivimos por este país, seguramente vamos a ser mejores estudiantes, mejores diputados, mejores intendentes, mejor población y mejores ciudadanos”, afirmó.

Canali recordó que la gesta del 25 de Mayo “transformó el destino de nuestra nación” y agregó que “aquel día, hombres de coraje nos dieron la libertad de un primer gobierno propio”.

Acto del 25 de mayo (34) Claudio Espinoza

“Más que recordar el pasado, hoy nos toca reflexionar sobre el presente: la patria se construye día a día con el compromiso de cada uno de nosotros en el estudio, en el trabajo y en la solidaridad”, agregó.

En este sentido, pidió mantener el legado de los próceres como inspiración para el pueblo argentino y convocó a ser “mejores cada día”.

La celebración se extenderá hasta la noche con una nueva edición de Neuquén Emprende, que reúne a 150 emprendedores locales, y el festival gastronómico Confluencia de Sabores, donde se cocinan locros tradicionales, veganos y sin TACC en vivo.

También hay dispositivos de salud humana y animal, vacunación, controles sanitarios y propuestas recreativas para toda la familia durante la jornada patria.