La ampliación del aeropuerto Chapelco entró en su etapa final: cuándo será inaugurada

La obra supera el 90% de avance y permitirá duplicar la capacidad operativa de la terminal aérea de San Martín de los Andes.

La remodelación y ampliación del Aeropuerto Aviador Carlos Campos de San Martín de los Andes , más conocido como Chapelco , ya supera el 90% de avance en su ejecución.

Se trata de una de las obras estratégicas impulsadas por el gobierno de Neuquén para fortalecer la conectividad aérea y potenciar el desarrollo turístico de toda la Región de los Lagos del Sur.

El proyecto contempla la incorporación de más de mil metros cuadrados cubiertos y permitirá prácticamente duplicar la capacidad operativa destinada a pasajeros, además de modernizar integralmente los servicios aeroportuarios.

Las autoridades informaron que se espera su inauguración antes del inicio pleno de la temporada invernal 2026.

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Cómo será la nueva terminal aérea de Chapelco

La obra es ejecutada por NeuquénTur junto a la Dirección Provincial de Infraestructura Aeronáutica y busca responder al fuerte crecimiento turístico y comercial que atraviesa el sur neuquino.

Entre las principales mejoras, la nueva terminal contará con un hall de partidas ampliado con capacidad para 108 asientos, muy por encima de los aproximadamente 30 lugares actuales. También tendrá nueve puestos de carga para dispositivos electrónicos, ocho nuevos locales comerciales y sanitarios completamente renovados.

Además, incorporará un espacio VIP de unos 78 metros cuadrados equipado con kitchenette y servicios exclusivos para pasajeros.

Desde el gobierno provincial destacaron que ya se encuentran finalizados los nuevos locales comerciales y la oficina de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), mientras continúan las tareas finales de integración y terminaciones interiores.

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La obra avanza sin afectar vuelos ni operaciones

Uno de los aspectos más destacados de la ampliación es que los trabajos se realizan sin interrumpir el funcionamiento habitual del aeropuerto.

Actualmente, las tareas más complejas están vinculadas a los empalmes entre la estructura existente y la nueva ampliación, incluyendo procesos de sectorización, demoliciones parciales y refacciones específicas.

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Para evitar inconvenientes operativos, las intervenciones más sensibles se desarrollan principalmente durante horarios nocturnos y bajo estrictos protocolos de seguridad aeroportuaria.

“La obra demuestra que es posible avanzar en procesos de modernización sin afectar la operatoria diaria”, remarcaron desde el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

Chapelco, una puerta clave para la Patagonia

El aeropuerto Aviador Carlos Campos fue inaugurado en 1981 y hoy es uno de los principales accesos a la Patagonia argentina.

Actualmente registra un movimiento superior a los 300 mil pasajeros anuales y operan compañías como Aerolíneas Argentinas, JetSMART y American Jet, además de vuelos privados y servicios chárter.

Desde la Provincia aseguraron que el crecimiento sostenido del turismo y de la actividad comercial en la región generó un fuerte interés de nuevas aerolíneas y operadores turísticos, por lo que consideran indispensable continuar fortaleciendo la infraestructura aeroportuaria.

En ese marco, remarcaron que la ampliación forma parte de una estrategia integral para consolidar a Neuquén como uno de los destinos turísticos más competitivos del país.

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¿Cuándo inauguran la ampliación?

La obra fue adjudicada a la empresa Nova Fusión SRL y demandó una inversión cercana a los 2.800 millones de pesos.

Según informó el gobierno provincial, la inauguración se concretará en los próximos días, antes del comienzo pleno de la temporada de invierno, uno de los períodos de mayor movimiento turístico para San Martín de los Andes y toda la cordillera neuquina.