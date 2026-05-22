Se renovaron las autoridades del EPAS: ¿Quién es el nuevo presidente?

La designación se formalizó este jueves por un decreto firmado por el gobernador Figueroa. Además, habrá cuatro vocales.

El gobernador Rolando Figueroa oficializó este jueves por decreto a Emilio Molina como nuevo presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento ( EPAS ), junto con la conformación del nuevo directorio.

La nueva estructura busca fortalecer la planificación y ejecución de obras vinculadas al agua y saneamiento, en un escenario marcado por el crecimiento demográfico y urbano de distintas localidades neuquinas.

Busca fortalecer la gestión del organismo y acelerar la respuesta ante las demandas de infraestructura hídrica y sanitaria en las distintas regiones.

El nuevo titular del ente cuenta con experiencia tanto en la gestión municipal como provincial. Fue funcionario de la subsecretaría de Servicios Urbanos de la municipalidad capitalina durante la gestión del ex intendente Horacio Quiroga, antes de su llegada a la provincia.

Epas (1)

El directorio del EPAS está conformado por un presidente y cuatro vocales titulares, según lo establece la Ley 1763.

También fueron designados como vocales titulares Martín Giusti, Juan Manuel López Osornio y Carolina Baeza, mientras que Gustavo Oviedo ocupará el cargo de vocal suplente. En tanto Giusti, ejercerá el cargo ad honorem.