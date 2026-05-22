El clima en Neuquén

icon
Temp
81% Hum
Neuquén
La Mañana EPAS

Se renovaron las autoridades del EPAS: ¿Quién es el nuevo presidente?

La designación se formalizó este jueves por un decreto firmado por el gobernador Figueroa. Además, habrá cuatro vocales.

Se renovaron las autoridades del EPAS: ¿Quién es el nuevo presidente?

El gobernador Rolando Figueroa oficializó este jueves por decreto a Emilio Molina como nuevo presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), junto con la conformación del nuevo directorio.

La nueva estructura busca fortalecer la planificación y ejecución de obras vinculadas al agua y saneamiento, en un escenario marcado por el crecimiento demográfico y urbano de distintas localidades neuquinas.

Busca fortalecer la gestión del organismo y acelerar la respuesta ante las demandas de infraestructura hídrica y sanitaria en las distintas regiones.

El nuevo titular del ente cuenta con experiencia tanto en la gestión municipal como provincial. Fue funcionario de la subsecretaría de Servicios Urbanos de la municipalidad capitalina durante la gestión del ex intendente Horacio Quiroga, antes de su llegada a la provincia.

Epas (1)

El directorio del EPAS está conformado por un presidente y cuatro vocales titulares, según lo establece la Ley 1763.

También fueron designados como vocales titulares Martín Giusti, Juan Manuel López Osornio y Carolina Baeza, mientras que Gustavo Oviedo ocupará el cargo de vocal suplente. En tanto Giusti, ejercerá el cargo ad honorem.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel