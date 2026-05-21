Ocho allanamientos y nueve imputados: desarticularon una presunta organización narco en Zapala

Un amplio operativo antidrogas realizado en Zapala terminó con nueve personas imputadas y el secuestro de estupefacientes valuados en más de 15 millones de pesos. La investigación, encabezada por la División Antinarcóticos local, apuntaba a una presunta organización dedicada al narcomenudeo y derivó en ocho allanamientos simultáneos .

El procedimiento comenzó este miércoles alrededor de las 7 y contó con la participación de más de 50 efectivos policiales pertenecientes al Departamento Antinarcóticos y a las divisiones de Zona Sur, Chos Malal y Cutral Co. Los operativos se desplegaron en distintos domicilios de Zapala , luego de que la Fiscalía a cargo de la fiscal Laura Pizzipaulo solicitara las órdenes judiciales correspondientes, que fueron autorizadas por la jueza de Garantías de turno.

Según informaron fuentes policiales, la causa había comenzado a principios de abril, cuando los investigadores detectaron movimientos compatibles con actividades de microtráfico de drogas . A partir de distintas tareas de vigilancia, seguimiento y recolección de pruebas, lograron reunir elementos suficientes para avanzar con los allanamientos simultáneos.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró más de 600 gramos de cogollos de marihuana, más de 140 gramos de clorhidrato de cocaína y semillas de cannabis. De acuerdo con las estimaciones realizadas por los investigadores, la cantidad de droga incautada equivaldría a unas 750 dosis listas para su comercialización.

allanamiento drogas en Zapala

Además del secuestro de sustancias, los efectivos encontraron distintos elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos había 14 teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión, una notebook, dos dispositivos posnet, dinero en efectivo y anotaciones presuntamente vinculadas a la venta de estupefacientes.

También fueron secuestrados recortes de nylon que, según se presume, eran utilizados para el fraccionamiento de las sustancias antes de ser distribuidas y comercializadas.

Las autoridades calificaron el resultado del operativo como “altamente positivo”, principalmente por la cantidad de droga retirada de circulación y por el avance logrado en la investigación que buscaba determinar el funcionamiento de la supuesta red narco.

Allanamiento Zapala droga (1)

Una investigación que demandó más de un mes

La investigación se extendió durante más de un mes y medio y estuvo centrada en distintos puntos de Zapala donde, según los investigadores, se realizaban maniobras vinculadas a la venta de drogas al menudeo.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el trabajo incluyó seguimientos, observaciones encubiertas y análisis de movimientos considerados sospechosos. Con esos elementos, la Fiscalía avanzó en el pedido de allanamientos múltiples para intervenir de manera simultánea y evitar posibles fugas o destrucción de pruebas.

La coordinación del operativo demandó además la participación de personal especializado proveniente de otras localidades de la provincia, con apoyo logístico y operativo para concretar los procedimientos en forma simultánea.

Allanamiento Zapala droga (2)

Nueve personas imputadas

Como resultado de los allanamientos, nueve personas mayores de edad —siete hombres y dos mujeres— fueron notificadas de la causa e imputadas judicialmente. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente mientras avanza la investigación.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las identidades de los involucrados ni sobre las medidas judiciales que podrían adoptarse en las próximas horas.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descarta que puedan surgir nuevas diligencias a partir del análisis de los teléfonos celulares, la documentación secuestrada y otros elementos encontrados durante los procedimientos.

El operativo se suma a una serie de intervenciones realizadas en distintos puntos de la provincia en el marco de investigaciones por comercialización de drogas. En este caso, la magnitud de los allanamientos y la cantidad de personas involucradas marcaron uno de los procedimientos más importantes desarrollados recientemente en Zapala.