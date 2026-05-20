Las obras de cloacas en el sector Peumayén avanzan en tiempo récord y finalizarán antes de lo previsto

El intendente Mariano Gaido celebró que en la ciudad de Neuquén las obras se empiezan y se terminan en "tiempo récord".

La red de cloacas para el sector Peumayén en el barrio Cuenca XVI ya concretó un 92% de avance y finalizarán antes del tiempo previsto. Así lo confirmó el intendente Mariano Gaido durante una recorrida en la que resaltó que estos trabajos ejecutados en el oeste de la ciudad beneficiarán a unas 347 familias.

“Neuquén una vez más le demuestra al país que las obras se hacen mucho más rápido de lo previsto y además con fondos propios, fondos del superávit. Esta obra de cloacas está al 92% y tenía pautados 180 días, pero la estamos haciendo en 90, mucho más rápido de lo previsto”, aseguró el intendente.

Gaido afirmó que las y los vecinos esperaron durante muchos años por los servicios y dijo que “hoy les llegó el momento”. “En la ciudad de Neuquén las obras se empiezan y se terminan en tiempo récord”, celebró.

En este marco, recordó que la Municipalidad está ejecutando servicios en barrios que tienen más de 25 años de antigüedad y que, de esta forma, se avanza en Peumayén, en 2 de Mayo, 7 de Mayo, La Familia y Auca Mahuida. “Estamos desarrollando servicios en toda la ciudad”, afirmó.

Mariano Gaido recorre las obras

Por último, indicó que en el sector Cuenca XV ya están comprometidas también las obras de cloacas, servicios y asfalto. “En el noroeste de la ciudad, donde vive la mayor cantidad de vecinos, estamos llevando adelante un plan de 3.000 cuadras de asfalto por año. Además, estamos haciendo avenidas que conectan la ciudad en 15 minutos y que son un ejemplo para el país”, finalizó.

Por su parte, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, agregó que “lo que buscamos desde la gestión municipal es lograr un equilibrio territorial, garantizando que las obras lleguen a todos los barrios”.

Luego destacó que se trata de una intervención muy esperada por los vecinos y vecinas del sector. “Ese es el objetivo: llegar con las obras de gas, cloacas y electricidad a todos los barrios, para brindar una mejor calidad de vida a los vecinos”, resaltó.

Además, subrayó que la iniciativa se lleva adelante con fondos propios: “Tenemos una gestión y una administración ordenadas, y ese superávit se destina a llegar donde los vecinos y vecinas de la ciudad lo necesitan”.

Marino Gaido recorre la obra

Marco Zapata, titular del IMUH, detalló que los trabajos comenzaron hace alrededor de 90 días y que permitirán a 347 familias contar con las cloacas: “Es una inversión de alrededor de 1.700 millones de pesos del Estado municipal. Venimos con un avance increíble: es una obra planteada para 180 días y en poco más de 90 días ya llevamos un 92% ejecutado”.

Al finalizar, el titular del IMUH destacó que la gestión municipal buscará “seguir llevando infraestructura y servicios a los vecinos de toda la ciudad”.

Detalle de la obra en el sector 7 de Mayo

Avanza la regularización del sector 7 de Mayo. En esta oportunidad, comenzó el proceso de licitación para la obra del sistema cloacal que beneficiará a 1.100 familias.

Así lo informó el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, quien destacó la magnitud de la intervención: “Es una obra gigante. Son más de 11.200 metros lineales de cañería de 160 milímetros”.

Además, señaló que el plazo de ejecución previsto es de 180 días y remarcó que se trata de una inversión municipal que rondará los 4.600 millones de pesos.

Zapata afirmó que “es una obra bastante compleja por la geografía del lugar”, y destacó que actualmente también se avanza con la obra de gas en el sector. “Ya se inició el proceso de licitación. La semana pasada se publicó en los diarios el llamado para esta obra”, explicó.

Asimismo, detalló que la intervención incluirá más de 200 cámaras de registro debido a que se trata de una zona de barda. “Esto permitirá seguir avanzando con el proceso de regularización de un sector que existe desde hace más de 20 años”, expresó.