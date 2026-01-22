Una espera de 20 años: Neuquén avanza con los servicios en La Familia, con el 70% de la obra ejecutada

Los vecinos de ese sector pagarán los impuestos y sus terrenos. De acuerdo al cronograma previsto, a fines de marzo van a estar las redes de cloaca, agua y gas en funcionamiento.

Neuquén avanza en la integración urbana del sector La Familia, en el barrio Belgrano, donde la Municipalidad lleva adelante una obra de infraestructura que ya alcanzó un 70% de ejecución . Se trata de una intervención esperada durante más de 20 años por las familias del sector, que permitirá garantizar el acceso a servicios básicos y mejorar de manera estructural las condiciones de habitabilidad.

De acuerdo al cronograma previsto, a fines de marzo van a estar las redes de cloaca, agua y gas en funcionamiento y, hacia fines de abril, el sector contará no solo con la infraestructura completa, sino también con calles asfaltadas y obras pluviales complementarias.

“Nosotros firmamos a mitad del año pasado un convenio con el Estado provincial para poder ejecutar desde la Municipalidad las redes de infraestructura faltantes en las familias que eran agua, cloaca, gas y luego el cordón cuneta”, explicó Marco Zapata, presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH).

La primera etapa de las obras comenzó en agosto y ya presenta avances sustanciales. Según detalló Zapata, “hemos finalizado el 100% del agua, hemos finalizado el 100% de la cloaca, hemos ejecutado el 100% de las redes de gas, solamente quedan 10 conexiones domiciliarias sobre una de las calles que terminamos esta semana”.

Además, indicó que se espera la autorización de Camuzzi para realizar el empalme correspondiente sobre la calle Saturnino Torres, lo que permitirá completar definitivamente las tres redes principales.

Marco Zapata IMUH

“Entendemos que a fines de marzo van a estar ya las tres en funcionamiento, con lo cual los vecinos de La Familia van a contar con agua, gas, cloacas y energía eléctrica que ya estaba instalada”, señaló Zapata. En paralelo, el municipio avanzó con el inicio del cordón cuneta y tareas complementarias necesarias para su ejecución.

En el marco de estas tareas, fue necesario realizar trabajos previos. “Hemos tenido que correr vehículos que estaban sobre la vía pública, acomodar algunos cercos y preparar la traza para poder arrancar con el cordón cuneta”, detalló el funcionario.

También remarcó que el intendente tomó la decisión de ampliar el alcance del proyecto e incorporar el asfalto en el sector, lo que permitirá una mejora integral del barrio.

En abirl “van a estar no solamente finalizadas las vías de infraestructura, sino el barrio con cordón cuneta, con el asfalto y con su drenaje en algunos sectores para poder direccionar y conducir las aguas hacia fuera del lugar”, indicó Zapata, al recordar que se trata de una zona que históricamente presentaba anegamientos durante las lluvias.

sector la familia avance de obra

Durante el desarrollo de la obra también se detectaron situaciones heredadas que requirieron intervención específica. “La última lluvia nos encontramos con pozos ciegos que estaban sobre la vía pública, porque los vecinos no tenían espacio en los patios y los habían construido ahí”, explicó. En ese sentido, señaló que el municipio está trabajando en el sellado de esos pozos antes de la puesta en funcionamiento de la cloaca y previo a la colocación del asfalto, para evitar inconvenientes futuros.

Zapata destacó además la colaboración de las familias del sector y el ritmo sostenido de los trabajos. Esta intervención representa un paso clave: “Es el primero de los pasos para que ese sector muy cercano a la ciudad sea totalmente regularizado”, sostuvo.

Una vez finalizada la etapa de infraestructura, el proceso continuará con la intervención del Estado provincial, titular de las tierras, para avanzar en la adjudicación en venta de los lotes.

“Como cualquier otro vecino de la ciudad, entendemos que tienen que ser incorporados a que paguen los tributos necesarios y que paguen los lotes como cualquier otro lugar, pero era necesario dotar de infraestructura y garantizar que, después de 20 años de postergación, este lugar cuente con todos los servicios”, expresó.

sector la familia avance de obra

Las obras también implicaron intervenciones sobre calles clave del entorno, como Richieri, Copahue y Saturnino Torres, que debieron ser abiertas para el tendido de redes.

“Estamos trabajando ya en la consolidación del terreno para que luego la Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad pueda realizar el asfalto nuevamente”, indicó Zapata, y confirmó que el reasfaltado del sector está previsto una vez concluidas las tareas actuales.

Por último, el funcionario adelantó que, una vez finalizado el asfalto y el cordón cuneta, se trabajará junto a la secretaría de Movilidad en el ordenamiento de la circulación interna. “Vamos a trabajar en el diseño de los sentidos de las calles, porque hay calles angostas. En este caso los cordones cuneta son rebatidos, pasantes, a 45°, justamente por esa condición”, explicó.

Además, se avanzará en la asignación de calles y nomenclatura, completando así la integración urbana del sector La Familia al entramado formal de la ciudad de Neuquén.