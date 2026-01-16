Avenida Mosconi: el paso a paso de la obra que transformará la ciudad y cómo se consiguió el consenso para hacerla

Aunque los trabajos demandarán paciencia de los vecinos, aclararon que el tránsito no se va a interrumpir nunca. Empresarios, profesionales y universidades mostraron su apoyo al proyecto.

La Municipalidad de Neuquén cosechó una muestra clara de consenso previo para dar comienzo en febrero a la obra de la Avenida Mosconi, una construcción en pleno centro de la ciudad que demandará paciencia de los vecinos. Este jueves se firmó un acta de acompañamiento por con empresas, instituciones y colegios profesionales, que garantizaron su respaldo al proyecto, que exige una inversión de 170 millones de dólares y es considerado como el más ambicioso en la historia de Neuquén capital.

El acuerdo encabezado por el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa junto a representantes del sector público y privado establece un esquema de previsibilidad para atravesar un proceso complejo que intervendrá la columna vertebral de Neuquén capital. Pese a que la obra atravesará la ciudad por completo, se prevé trabajar las 24 horas del día y los siete días de la semana, con un esquema que evita la interrupción del tránsito.

El coordinador de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Neuquén, Gastón Contardi, remarcó que “el acuerdo entre públicos y privados es clave para sostener la obra durante su ejecución, acompañar las incomodidades temporales y garantizar previsibilidad”. Sostuvo que el consenso alcanzado permite encarar un proceso complejo con una visión compartida de ciudad.

“Fue un día superimportante con la firma de este acta fundacional que marca el inicio de una transformación para la ciudad de Neuquén, uno de esos hitos históricos que quedan para siempre”, expresó Contardi, al referirse al entendimiento alcanzado con cámaras empresariales, sectores económicos, universidades, desarrolladores, empresas y organizaciones que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.

El coordinador remarcó que el valor del acuerdo radica en la amplitud de los actores involucrados y en el compromiso asumido de acompañar una obra que tendrá impacto directo durante al menos un año. “Prácticamente la mayoría de las fuerzas económicas, de las cámaras empresariales y de las instituciones que tienen actividad en la ciudad y en la provincia firmamos un acuerdo en relación a una obra que nos ha marcado en el pasado y que también va a dejar una huella muy importante hacia el futuro”, sostuvo.

La historia de la Avenida Mosconi, una arteria central de Neuquén

La ex-Ruta Nacional 22, hoy avenida Mosconi, ocupa un lugar central en la historia urbana de Neuquén. “La ruta fue parte de nuestro ADN, de nuestra historia y lo sigue siendo”, señaló Contardi, al repasar las distintas etapas que atravesó la traza.

En sus orígenes funcionó como un dique de contención frente a las crecidas del río Limay, cuando no existían las represas aguas arriba. Más tarde, con su elevación, permitió mejorar la conectividad, pero también generó nuevas problemáticas.

“Cuando empezaron a aumentar las lluvias, se transformó en un dique que contenía el agua de las precipitaciones y nos generó varias inundaciones en la ciudad, marcando además una división entre el alto y el bajo”, explicó. En ese contexto, la obra actual representa una tercera etapa que busca resolver de manera definitiva esos problemas estructurales. “En esta nueva etapa la ruta va a quedar a nivel y va a unir el alto con el bajo para siempre”, afirmó Contardi.

Cómo serán las etapas para la transformación de la Avenida

La transformación incluye cuatro carriles por sentido, espacios de estacionamiento y para el transporte público, bicisendas, veredones amplios y un corredor verde lineal equivalente a 25 plazas, además de un sistema pluvial de gran escala que permitirá escurrir el agua de manera rápida y segura hacia el río.

El coordinador subrayó que la obra permitirá duplicar la capacidad de circulación este-oeste y oeste-este en uno de los ejes más transitados de la ciudad. “Vamos a aumentar en un 100% la posibilidad de traslado sobre esta avenida, que además va a ser una de las avenidas urbanas más importantes de la Patagonia”, indicó.

Otro de los aspectos centrales que destacó Contardi es la previsibilidad financiera del proyecto. “No va a haber un solo inconveniente en relación al dinero. La plata ya está en el banco para empezar y terminar la obra”, aseguró.

El funcionario remarcó que la administración municipal planificó los recursos necesarios para garantizar que los trabajos se inicien y concluyan en los tiempos previstos. La obra tiene un plazo estimado de 12 meses y se ejecutará con trabajos continuos las 24 horas.

En ese marco, Contardi hizo hincapié en la necesidad de acompañamiento social durante la ejecución. “Vamos a tener que tener mucha paciencia durante un año. Estamos interviniendo la columna vertebral de la ciudad y eso inevitablemente va a generar incomodidades”, advirtió.

En paralelo, el municipio inició un proceso de diálogo directo con los más de 200 vecinos que convivirán de manera permanente con la obra. “Empezamos las reuniones con los frentistas para explicarles cómo va a ser la logística, cómo funcionarán las colectoras, el estacionamiento y la circulación, para que todos tengan la información clara”, explicó.

“Está todo planificado, todo estudiado con muchos años de trabajo. Ahora vamos a empezar a ver los resultados de una obra que nos va a cambiar para siempre”, concluyó, al señalar que el esfuerzo colectivo permitirá resolver problemas históricos y avanzar hacia una Neuquén más integrada, conectada y preparada para el crecimiento futuro.