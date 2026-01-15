Con el respaldo del sector privado, lanzan las obras de la Avenida Mosconi con construcción las 24 horas

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, encabezó este jueves un acto de adhesión junto al gobernador Rolando Figueroa, empresarios y referentes de cámaras sindicales, empresariales y profesionales de la ciudad para marcar el inicio oficial de la obra de la Avenida Mosconi : un proyecto de 170 millones de dólares que es considerado como la obra más ambiciosa en la historia de la capital.

El acta de acompañamiento fue firmada por los principales referentes del sector privado capitalino, que se comprometieron a colaborar con una obra de gran envergadura y que atraviesa la trama urbana de Neuquén en una extensión de 14 kilómetros, entre los puentes carreteros de Cipolletti y el límite con la ciudad de Plottier. Para reducir las molestias de frentistas, comerciantes y vecinos, la Municipalidad se propuso trabajar durante las 24 horas y los 7 días de la semana en un proyecto que demandará 12 meses de ejecución para culminar las primeras etapas, entre los puentes carreteros y la calle Gatica.

"Es una obra que vamos a desarrollar con presupuesto neuquino y sin endeudamiento, tiene los fondos calzados y eso quiere decir que está garantizado que se termine", dijo Gaido durante la firma del acta de acompañamiento, en el que se presentaron referentes de sindicatos, universidades, empresas y medios de comunicación, así como cámaras empresariales y colegios profesionales de la ciudad.

El jefe comunal repasó el crecimiento de la ciudad y recordó que la obra de la entonces ruta 22 se construyó en altura con la intención de evitar que las crecidas del río Limay provocaran anegamientos en el centro. " Llegaron las represas y la regularización de los ríos y llegó una nueva ciudad, la que más crece del país", dijo y agregó que hoy, la antigua ruta elevada se convirtió en un dique que provocó serias inundaciones en 2010 o en 2014.

La Municipalidad de Neuquén proyectó un video que repasó el impacto de esas inundaciones en la capital y otros casos recientes en distintas ciudades, como la inundación que dejó más de una decena de muertos en Bahía Blanca. En todos estos casos, surgía la pregunta de si se podría haber hecho algo para evitar los trágicos desenlaces y, para el gobierno local, la respuesta es volcar el superávit de sus cuentas públicas a un proyecto que permite no sólo desarrollar un gran desagüe pluvial bajo tierra sino integrar "el Alto" y "el Bajo" en una gran metrópolis.

Gaido agradeció el acompañamiento del sector privado y aclaró que el objetivo de esta transformación urbana apunta a impactar en los vecinos y fomentar el desarrollo comercial y empresarial de la ciudad. "Esta va a ser una gran avenida comercial y de circulación, en una ciudad de 15 minutos", dijo y afirmó que, además de resolver la situación pluvial, apunta a acompañar la inversión del sector privado.

Una obra 24/7 para aliviar molestias

A su turno, el gobernador Rolando Figueroa destacó los datos de crecimiento en el empleo privado en la provincia y aseguró que "no se puede naturalizar lo que pasa en Neuquén, que no pasa en ninguna otra región del país". Solicitó el acompañamiento del sector privado y los frentistas que obras que, como es de esperar, van a generar ciertas molestias mientras duren los trabajos.

Y ejemplificó: "Cuando ampliamos la cocina de casa, hay que vivir de rotisería un tiempo o cocinar en una hornalla en otro lado". Aclaró que algo similar ocurre a nivel provincial ya que su gestión está impulsando obras en 600 kilómetros de rutas en el interior profundo, lo que lleva a que muchos turistas y viajeros tengan que retrasar sus traslados por la presencia de máquinas trabajando.

Para morigerar los inconvenientes, la Municipalidad proyectó un trabajo de 24 horas al día y siete días a la semana. Así, pretenden finalizar las primeras tres etapas este año y dejar finalizado el tramo que va de los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti hasta la calle Gatica. De culminar este sector, para 2027 se podría avanzar con el tramo que va de Gatica hasta el límite con Plottier.

En total, la obra tiene unos 14 kilómetros de extensión y va a sumar grandes veredas y espacios verdes lineales con una superficie equivalente a 25 plazas. Si bien el proyecto original no incluye espacio de estacionamiento para favorecer el flujo rápido de los cuatro carriles que tendrá cada mano, desde ACIPAN solicitaron a través de una nota que se deje espacio para estacionar los vehículos.

"Para nosotros es un sueño porque venimos hace muchos años pidiendo que se le dé a la ciudad un gran centro comercial", aseguró Dante Scatamburlo, presidente de ACIPAN, que aclaró que esta obra ofrecerá no sólo mayor seguridad ante las crecidas sino también un nuevo atractivo para seguir potenciado la capital como un destino turístico, algo que se empezó a generar a partir de los 30 kilómetros de Paseo Costero.

Figueroa destacó el acompañamiento del sector privado y aclaró que el objetivo de trabajar 24 horas apunta a evitar molestias entre los frentistas con un proyecto que avance más rápido y que podría estar terminado en un año. "Miremos acá cerquita nada más. Una ruta nacional hace cuánto se está haciendo. Díganme, ¿hace cuánto estamos padeciendo los neuquinos esa ruta nacional 22 que no se termina nunca en el tramo que atraviesa Río Negro?", dijo y agregó que la Municipalidad de Neuquén logró garantizar el financiamiento con fondos propios.

En el mismo sentido, Giulio Retamal, presidente de la delegación Neuquén de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), aseguró que la obra "va a impulsar el desarrollo económico de todo el sector privado. Genera incomodidad y esfuerzo, pero todas las cosas importantes de la vida requieren esfuerzo".

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la ciudad, Alejandro Nicola, explicó que se analizó cómo proyectar una obra "en pleno corazón de la ciudad". "Es muy importante tener en cuenta la logística de la obra para afectar lo menos posible, tanto a quienes transitan como a los frentistas", dijo y agregó que el trabajo 24 horas busca achicar los tiempos de obra, mientras que se proyecta el uso de las colectoras para que no se produzcan cortes en la circulación.

De pueblo a metrópolis, con una obra histórica

Gaido aseguró que la Avenida Mosconi será "la obra más importante en 121 años de historia de la ciudad", y afirmó que además de resolver el problema pluvial o de circulación, permitirá integrar la ciudad para derribar la separación entre el Alto y el Bajo, con una conexión más fluida y veredas más anchas.

La obra demandó, en primer lugar, un esfuerzo coordinado para pasar la traza de la ex ruta 22 a la provincia, primero, y luego a la Municipalidad, a través de un convenio firmado con Vialidad Provincial. En ese sentido, Figueroa destacó que la arteria "va a pasar a ser una calle de cuatro vías con una gran vereda, en donde también el valor de la propiedad de todos esos inmuebles se va a cotizar mucho más, creo que es una capitalización también que tiene el comerciante o el vecino que vive a orillas de esta gran avenida".

"El sector privado nos acompaña con esta firma, ellos van a ser los verdaderos beneficiados con esta obra", aseguró Gaido, que agradeció la confianza para trabajar de forma colaborativa en una obra de esas características.

De la firma participaron referentes educativos de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), UFLO y Universidad Patagonia Argentina, empresas constructoras como SAFIAR y ASPA, el Colegio de Abogados, el Colegio Médico de Neuquén, referentes de concesionarias como Iruña o Pire Rayén, representantes del Centro de Empleados de Comercio, medios de comunicación, la cooperativa CALF y cámaras como la Asociación Hotelera y Gastronómica, FECENE, la Cámara de la Construcción, ACIPAN, entre otras instituciones.