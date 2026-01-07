Ya hay fecha para la licitación de la Avenida Mosconi: ¿Cuándo empiezan los trabajos?

Las primeras dos etapas de la megaobra de conectividad vial se realizarán este año. Los planes de la Municipalidad de Neuquén para no interrumpir el tránsito.

La Municipalidad de Neuquén planea avanzar en enero con dos pasos claves para concretar la megaobra de la Avenida Mosconi. Este 8 y 29 de enero está prevista la apertura de sobres de la licitación para los dos primeros tramos de la renovación de esa arteria, la ex avenida 22 que se convertirá en una gran avenida urbana a nivel con desagües pluviales para reducir el riesgo de inundaciones.

La subsecretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Neuquén, Mariel Bruno, dio más detalles de la planificación de las obras de 2026. Este año, la actividad se focalizará. sobre todo, en la conectividad, con el plan de 3 mil cuadras de asfalto y las 250 cuadras de repavimentación de calles más antiguas. A ellas se suman otros proyectos más ambiciosos, como la ampliación del Paseo Costero, los trabajos sobre la calle Cruzeilles y la Avenida Mosconi.

En diálogo con LU5 , Bruno aclaró que este 8 de enero se hará la apertura de sobres de la licitación del primer tramo, y se espera un acto similar el 29 de enero para una segunda parte del proyecto. Así, se estima que se avanzará de manera simultánea con dos de los seis tramos que forman la traza total de esta arteria de circulación.

subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno.

"Después se verá quién califique para la apertura de sobres económicos y ahí vamos a saber qué empresas trabajarán", dijo Bruno sobre el proceso de licitación, que prevé el inicio de los primeros trabajos para el mes de febrero.

Las primeras etapas de la Avenida Mosconi

¿Cuáles son las primeras secciones a intervenir? La subsecretaria aclaró que se comenzará a trabajar sobre el tramo central de Avenida Mosconi, en su intersección con la Avenida Olascoga y las cuadras aledañas. Al mismo tiempo, se trabajará en la reforma del acceso a esta arteria, a través de los puentes carreteros.

"Ya con esos tramos en marcha, comienza la planificación de los que siguen", dijo sobre los cuatro sectores que restan para una obra ambiciosa y con un plazo de ejecución que incluso podría llegar a exceder la gestión del intendente Mariano Gaido.

En total, este 2026 se van a intervenir los primeros 3 kilómetros de un total de 14, que es la extensión total de la Avenida. En estas primeras dos etapas se incluye un cruce elevado como continuación de los puentes carreteros, por lo que los trabajos demandarán un plazo de ejecución de aproximadamente 12 meses.

mosconi etapas 2

Pese a la envergadura del proyecto y la extensión de los plazos, la funcionaria municipal aclaró que se analizaron los pormenores para evitar complicaciones entre los frentistas y los miles de automovilistas que transitan por esa calle.

"Se va a trabajar intercalando los trabajos sobre la traza central y las colectoras", dijo durante la entrevista radial. "En ningún momento se van a cortar las colectoras y la traza central en simultáneo; el tránsito va a ser más lento y no va a tener la fluidez de hoy, pero no vamos a tener nunca el tránsito interrumpido, van a haber vías alternativas de circulación por otras calles", aclaró.

Puente elevado a Cipolletti Avenida Mosconi Así quedará el puente elevado desde la calle Obrero Argentino hasta la zona de los puentes.

De esta manera, su oficina busca morigerar las molestias para frentitas y conductores, pese a que se trata de una megaobra con gran despliegue de maquinarias y personal. Más allá del nuevo diseño de la calle a nivel, el objetivo primordial es sumar desagües pluviales que ayuden a escurrir el agua durante las lluvias intensas, que se agravaron con el cambio climático, y que podrían causar anegamientos porque la propia Avenida funciona hoy como un muro de contención.

Los detalles de la Avenida Mosconi