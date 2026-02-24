Así avanzan las obras en la Avenida Mosconi: esta semana licitan una nueva etapa en los puentes carreteros

El intendente Mariano Gaido recorrió la zona intervenida, que en dos semanas abarcará más de dos kilómetros, entre Linares y Gatica. Ya hay fechas para el tramo de los puentes carreteros.

A 10 días del inicio de los trabajos, el paisaje de la Avenida Mosconi entre Chubut y Don Bosco cambió por completo. Además de la presencia de máquinas trabajando, el histórico terraplén que marcaba una frontera física entre el alto y el bajo de la ciudad ya alcanzó el nivel de las calles colectoras, y se espera que en dos semanas quede intervenida toda la primera etapa de una obra histórica para Neuquén capital. Esta semana se podría licitar otra etapa de la Avenida, en la zona de los puentes carreteros.

Este martes, el intendente Mariano Gaido y parte de su equipo recorrieron la zona para supervisar los avances de obra, . "Ya tenemos intervenidos 700 metros de los 2,200, que es este primer sector, y en dos semanas más ya vamos a tener definida la zona con los cercos delimitados entre Linares y Gatica", dijo el secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, que integró la comitiva.

Según detalló, la obra avanza sin complicaciones. "La primera tarea fue pasar un georradar para verificar todas las interferencias que teníamos declaradas por los distintos prestadores y ahora estamos ya avanzando. en en las máquinas", dijo y agregó que ahora comenzaron a remover todo el material que estaba sobre la Mosconi y que será reutilizado en loteos y en otras obra en marcha en la ciudad , e incluso en la misma avenida una vez que inicien las terminaciones del proyecto.

"La historia nos pedía hace más de 50 años que necesitábamos intervenir esta avenida. Una avenida que cuando llegaban las lluvias y llegan de las lluvias en la ciudad Neuquén, caso 2010 y 2016, sucedían catástrofes en la ciudad", aseguró el intendente Mariano Gaido durante la recorrida. "No podíamos permitir la ciudad de Neuquén siga teniendo estos inconvenientes", agregó.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (20) Claudio Espinoza

"En la crisis vemos una oportunidad", aseguró el jefe comunal. Y aclaró: "Hacemos una obra con un pluvial que escurre el agua, que es la necesidad de resolver la catástrofe que venían sucediendo permanentemente y ahora no va a suceder más. Y que además hemos implementado una avenida que genera economía, que genera desarrollo económico, que genera puestos laborales, que genera oportunidades para los comercios y además a la neuquina porque se trabaja las 24 horas".

Una obra que desafía al tránsito del microcentro

El desafío de la gestión se centra en avanzar rápido con los trabajos para evitar las complicaciones en el tránsito por el corte de una avenida central para la movilidad urbana no sólo dentro de la capital sino desde y hacia ciudades aledañas como Plottier o Cipolletti. Por eso, se implementó el trabajo de 24 horas para culminar el proyecto en el plazo de un año; mientras tanto, se planificó el tránsito de manera tal que nunca se cortará por completo la circulación: mientras se interviene el carril central, las colectoras siguen habilitadas, y viceversa.

Nicola explicó que esta semana se adjudicará otra de las etapas de la obra, que se ubica en el acceso a la capital desde los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti. La Municipalidad ya avanza en los informes y análisis técnicos de la propuesta que se quedó con el primer lugar en la licitación: una UTE conformada por Arco y Omega, dos empresas neuquinas.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (9) Claudio Espinoza

El secretario aclaró que este mismo martes les presentarán la planificación de todo la circulación en esa zona con esta obra puntual. "Pero tampoco va a haber cortes, o sea, es igual que acá: se definen los lugares donde se producen los desvíos para que permanentemente haya circulación vehicular y se pueda cruzar no solo al puente, sino de Obrero Argentino a Alderete, que es de un lado al otro de la avenida", aseguró.

"Consolidamos, fortalecemos y definimos desde el primer día de gestión que avalamos y sostenemos el compre neuquino y las obras neuquinas. Las empresas que hacen las obras en la ciudad y que van a desarrollar las obras permanentemente son siempre empresas neuquinas porque generan trabajo neuquino, generan una retroalimentación económica en los comercios, en los trabajadores, en las familias neuquinas", explicó el intendente.

El diálogo con los frentistas

El estacionamiento fue otro de los ejes de debate durante el encuentro con los frentistas, que se verán afectadas por el desarrollo de la Avenida Mosconi. Gaido destacó que el diálogo de los frentistas con su equipo de trabajo es permanente, y que fueron ellos mismos los que solicitaron que se limite el estacionamiento a una hora, para favorecer la rotación de personas e incrementar el flujo de potenciales clientes.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (22) Claudio Espinoza

"Hicimos más de 30 reuniones de más de 80 frentistas por cada una de ellas y nos pidieron que sea estacionamiento temporario", dijo y aclaró que la fluctuación permanente del tránsito permite incrementar el nivel de ventas frente a un auto que se quede varias horas en el mismo sitio. Además, recordó que en todas las grandes ciudades se limita el estacionamiento en la zona del microcentro por la gran circulación vehicular.

"Se le eximió la licencia comercial mientras que dure la obra. Esto no sucedió en la 9 de julio cuando se hizo en Buenos Aires, no sucedió en la avenida del Trabajador cuando se hizo en la ciudad de Neuquén. Esta es una decisión absolutamente centrada en acompañar al comerciante", afirmó Gaido, que aclaró que los frentistas no pagarán tampoco el nuevo asfalto, ya que se trata de una obra de utilidad pública para la capital.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (2) Claudio Espinoza

"El asfalto que estamos haciendo en los barrios, los frentistas pagan solamente el 30%, el 70% lo paga la municipalidad Neuquén con el superávit", dijo y aclaró que, en este caso, los comerciantes no harán aportes económicos para la obra.

"Hemos dividido la avenida en diferentes sectores y cada secretario y subsecretario le he dado la indicación, con quien les habla también, de llevar adelante un trato personal y permanente con cada uno de los comerciantes. De esta manera, nosotros rápidamente tenemos la información de lo que va sucediendo", aclaró.

Retiro de material y reciclado

Nicola aclaró que la obra avanza, hasta el momento, sin complicaciones. Por el momento, las máquinas avanzan retirando todo el material que existía sobre la Mosconi, y a cada elemento se le da un destino particular. El funcionario recordó que todos lo que se retira, se recicla. Así, los árboles se llevan al vivero para plantar en otros espacios, y se reutilizan también las luminarias o los guardarrails.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (18) Claudio Espinoza

"Todo lo que estaba en lo que era la ruta se fresa. retira una capa de 12 centímetros a medida que va pasando y después todo el terraplén se reutiliza. Lo que es escombro se utiliza para el relleno de determinados lugares donde estamos haciendo, por ejemplo, los lotes con servicios", dijo y aclaró que el material que rellenaba el terrraplén también se destina a otras obras en marcha en la ciudad, que requieren rellenos.

"Hay gran parte que se vuelve a utilizar en la misma obra, que se vuelve a acopiar acá y se vuelve a procesar y a utilizar", dijo y añadió que el fresado permite avanzar también en obras de repavimentación en distintos puntos de la capital.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (23) Claudio Espinoza

Gaido, por su parte, recordó la importancia de tener una administración ordenada de los recursos para avanzar con este tipo de trabajos sin endeudamiento. "Lo que en otros lugares del país se tarda más de 20 años o no se hace en la ciudad lo hacemos a la neuquina. Lo hacemos en un plazo excepcional, único, y con fondos propios", cerró.