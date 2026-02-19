Cómo funcionará el estacionamiento durante las obras en la Avenida Mosconi

Este martes iniciaron los primeros trabajos para dar pie a la transformación integral de la Avenida Mosconi en la nueva Gran Avenida de Neuquén . Ante este panorama, que demandará operativos y tareas durante las 24 horas del día, el Municipio implementó novedosas medidas de estacionamiento en la zona.

Las disposiciones responden a los reiterados pedidos de los comerciantes. El objetivo central es garantizar el flujo vehicular y potenciar el movimiento comercial , evitando que los trabajos afecten la actividad económica del sector.

Como primera medida, se estableció un máximo de 60 minutos de estacionamiento en el radio comprendido entre las calles Alcorta y Perito Moreno y entre Chile y Montevideo . La norma alcanza también el tramo que va desde Bahía Blanca hasta Leguizamón , incluyendo todas sus calles perpendiculares.

La limitación horaria busca generar un recambio constante de vehículos para favorecer la rotación de clientes. El registro del código de cuadra será obligatorio y, una vez cumplida la hora, el conductor no podrá volver a estacionar en la misma cuadra. En caso de exceder el tiempo permitido, los vehículos serán removidos con grúa.

En cuanto a las colectoras, solo se podrá estacionar sobre la margen derecha en el sentido de circulación, mientras que el estacionamiento sobre la izquierda estará prohibido para facilitar la movilidad, teniendo en cuenta que la ruta presenta cortes parciales y los desvíos se realizan por Planas - Félix San Martín y Lastra - Perticone.

nuevo horario de estacionamiento en nqn

Más estacionamiento medido

Además, desde este jueves 19, el Municipio incorporará 600 nuevos módulos al sistema de estacionamiento medido en el sector comprendido entre calles Lastra - Perticone y Chile - Montevideo, incluyendo las perpendiculares.

En cuanto a la carga y descarga de mercadería, también se introdujeron cambios. Para el apeaje comercial de pequeñas dimensiones estarán habilitadas las esquinas de cada cuadra, con su respectiva señalética. En el caso de las cargas de mayor porte, solo podrán realizarse en horario nocturno, entre las 22 y las 7, y con autorización previa del área de Tránsito.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan acompañar el desarrollo de la obra sin afectar la dinámica comercial, priorizando tanto la circulación como la actividad económica del sector.

Dron Av Mosconi (7)

Una ciudad integrada y moderna

Las obras buscan convertir la actual traza en una avenida amplia y segura con diez carriles que ordenarán el tránsito en un eje estratégico de 14 kilómetros, desde Puente Carretero hasta Plottier. El nuevo diseño contempla cuatro carriles por sentido de circulación más un carril por sentido destinado a estacionamiento, garantizando mayor fluidez y reducción de los tiempos de viaje.

Además, el proyecto incorpora carriles exclusivos para transporte público y bicisendas de doble sentido en ambas manos, consolidando una apuesta real por la movilidad sustentable. El desarrollo prevé también la incorporación de espacios verdes equivalentes a 25 plazas, ampliación de veredas para favorecer la circulación peatonal, incremento del arbolado urbano y revalorización de los barrios aledaños.

Primera etapa de ejecución

Durante 2026, la Municipalidad avanzará con la primera etapa de ejecución de la obra sobre la avenida, que se desarrollará por tramos para garantizar su viabilidad presupuestaria y operativa. Este año se intervendrán:

Tramo 4: desde Linares hasta Gatica (2,2 km).

Tramo 5: desde Primeros Pobladores hasta Linares (1,5 km).

Tramo 6: desde Puente Carretero hasta Leales (600 metros).

Las tareas comenzaron este miércoles 18 con trabajos de fresado y desmontaje entre Avenida Olascoaga y Chubut, dentro del Sector 4, que abarca unas 20 cuadras. Los mismos se ejecutarán las 24 horas, priorizando el horario nocturno para el tránsito de camiones y manteniendo coordinación con frentistas y comerciantes.

Mientras se intervenga el eje central, el tránsito será desviado por las colectoras actuales, con cruces habilitados cada 400 metros. Una vez finalizada esa etapa, se habilitarán los nuevos carriles para avanzar con la demolición de colectoras y la construcción de desagües, veredas, canteros y bicisendas.