Atraparon a un tucumano condenado por abuso sexual que se escondía en barrio Santa Genoveva con otra identidad

El hombre de 25 años tenía condena a cuatro años de prisión por abuso sexual agravado. Intervino el Departamento de Recaptura de Evadidos de Neuquén.

Un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia de la provincia de Tucumán fue recapturado por la Policía de Neuquén tras una intensa investigación. De esta manera, el hombre será trasladado de vuelta a esa jurisdicción donde tres años atrás había sido condenado por abuso sexual agravado y debía cumplir prisión.

El operativo estuvo a cargo de la División de Recaptura de Evadidos, dependiente del Departamento de Delitos, quienes recibieron información enviada por la Justicia de Tucumán.

"Tomamos conocimiento a través de la Brigada de búsqueda de que esta persona había sido condenada en 2023 por delito de abuso sexual agravado a cuatro años de prisión efectiva; pero cuando lo fueron a buscar, no lo encontraron; se hicieron diligencias de allanamiento, pero tampoco, por lo que se dio una investigación", informó Marcelo Aquito, comisario a cargo de la División de Recaptura de Evadidos dependiente del departamento Evadidos.

En concreto, el dato que unía al evadido con Neuquén es que tenía un pariente dueño de un local comercial, afín a Tucumán, donde aparentemente se encontraba trabajando desde hacía siete meses.

La Policía atrapó a un abusador sexual en Santa Genoveva

De esta manera, el departamento de Recaptura comenzó a realizar tareas de campo a partir de ubicar el domicilio en cercanía de una escuela primaria y la parroquia San Francisco de Asís, sobre Islas Malvinas y Amancay, donde aparentemente se encontraba oculto.

"En los sistemas policiales nacionales tenía pedido de captura y la foto; y nos encontrábamos en la duda, porque el físico estaba cambiado, la cara más delgada", indicó. El seguimiento perduró poco más de una semana, donde, según dijo el comisario, evitaron entrevistar a su pariente que lo hospedaba y le daba trabajo para no ponerlo en alerta.

"Se hicieron observaciones, estaba bien guardado, no salía; solo trabajaba en Neuquén en un comercio del familiar; salía, iba a trabajar y volvía; durante el día se mantenía oculto", describió sobre la conducta del joven evadido.

abuso sexual santa genoveva profugo

Pero este miércoles hacia las 19, cuando el hombre salió a hacer una compra, le pidieron su identificación, pero no la exhibió, en cambio, sostuvo una excusa. "Él sabía los datos exactos de una persona de Santiago del Estero, dijo la fecha de nacimiento, el nombre, domicilio; se estaba haciendo pasar por esta otra persona, y decía que había extraviado sus documentos".

Por este motivo, lo llevaron a la Comisaría 17, donde realizaron averiguaciones. Mientras tanto, "estaba totalmente cerrado en que era la persona de Santiago del Estero, y en el sistema esa persona figuraba con una foto antigua, era una persona muy joven, entonces seguimos en la duda hasta que a raíz de la investigación en el sistema judicial determinamos que era él".

En tanto, respecto del familiar, Achito aseguró que no lograron identificarlo, que le avisaron de que se encontraba demorado, pero no dijo nada. "Ya sabía que estaba oculto", infirieron por su actitud. Además, sospechan que, hasta llegar a Neuquén, se ocultó en otras provincias y se movilizó en transporte particular, pudiendo evitar controles policiales.

Por la noche, el juez de garantías Marcos Lupita Cristo dispuso la detención en la unidad policial por un plazo de días hasta que la Justicia de Tucumán concrete su traslado.