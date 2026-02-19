Estafa: advierten que llaman desde Córdoba ofreciendo servicios truchos de Starlink

Vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul reportaron haber recibidos llamados que ofrecían la contratación del servicio. No se conocieron hechos consumados.

La actualización de software es obligatoria para antenas Starlink inactivas con versiones anteriores a la 2024.05.0.

Los estafadores demuestran una vez más que consideran clave mantenerse actualizados para que funcionen sus engaños. Esta semana se conocieron varios reportes de vecinos que aseguran que los embaucadores se agarraron del servicio en boca de todos para conseguir nuevas víctimas: Starlink .

La Voz del Neuquén reportó que varios vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul pusieron en alerta sobre lo que parece ser una nueva modalidad de estafa y que involucra a la red de internet satelital Starlink, propiedad de Elon Musk. La llegada del servicio a la región ha sido furor y las antenas no tardaron en propagarse por la provincia. Sin embargo, los llamados recibidos en los últimos días ofreciendo el servicio no serían más que parte de una trampa de estafadores telefónicos.

Según varias denuncias de vecinos, los llamados se recibieron desde números con el prefijo 0351, correspondiente a la provincia de Córdoba . En particular, se ha identificado el número 351 316-6675 como uno de los principale detrás de estas llamadas fraudulentas.

Estafa telefonica.jpg

Bajo la promesa de una instalación inmediata o descuentos exclusivos, han intentado que los vecinos realicen pagos anticipados o brinden información sensible. No obstante, no se ha conocido de ninguna estafa que haya llegado a consumarse hasta el momento.

Por esto, es importante recordar que la empresa Starlink no realiza ventas domiciliarias ni telefónicas, y la adquisición y contratación del servicio se hace únicamente de manera online y a través de la página oficial de la empresa.

Como recomendaciones, es importante recordar no brindar datos personales ni bancarios por teléfono, no realizar transferencias de dinero a cuentas de particulares que digan representar a empresas y desconfiar de los contactos provenientes de números con prefijos de otra provincia.

Ante cualquier duda o sospecha de haber sido víctima, acercarse a la comisaría más cercana para pedir información y realizar la denuncia correspondiente.

Preocupación por las estafas con alquileres truchos

Esta semana, el responsable del Departamento Delitos Económicos de la Policía se explayó sobre otra modalidad de estafa que está haciendo estragos en la región: los alquileres truchos.

El comisario Gerardo Sanzana indicó en declaraciones radiales que en lo que va del año -apenas un mes y medio- ya se han registrado numerosas denuncias por estafas con alquileres, que inician en las redes sociales.

"Habitualmente prometen inmuebles, departamentos, casas, por intermedio de las redes sociales. Y bueno, hay víctimas que pagan cierta cantidad de dinero sin tener la previa localización del inmueble que van a alquilar, sin ir a verlos o tomar los recaudos necesarios. Cuando se hacen presente en estas viviendas, en estos departamentos, resulta que el lugar no existe, no está para alquilar. Y eso detona luego en todo lo que es la denuncia penal y todo lo que es la investigación propia por parte de nuestro departamento investigativo", explicó el jefe policial.

alquileres-vacaciones-consejos-utiles-para-evitar-estafas-1015959-102357 Las estafas digitales se multiplican durante el Black Friday y obligan a revisar con atención cada oferta online.

Lo llamativo y más importante a tener en cuenta, indicó, es que esto ya no solo se registra en lugares turísticos, sino también en la ciudad de Neuquén, donde muchas personas oriundas de otras provincias quieren establecerse en busca de más oportunidades laborales y un mejor futuro.

Principalmente, Sanzana recomendó a quienes planeen alquilar algún lugar, con el fin que sea, "verificar si existe realmente el inmueble" y sospechar ante cualquier evasiva.

Otra recomendación apropiada sería evitar las redes sociales para contratar inmuebles, y utilizar plataformas de inmobiliarias o de reservas de alojamientos, como pueden ser Mercado Libre, Booking o Airbnb, que ofrecen un respaldo.