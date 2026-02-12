Estafa con lotes en la meseta: extienden un embargo millonario al entorno del exdueño de una cooperativa

La Justicia prorrogó las cautelares y actualizó el embargo en la causa por la estafa con lotes cerca de la Ruta del Petróleo hace más de una década.

La causa por la millonaria estafa con lotes en la meseta neuquina -en la zona cercana a lo que hoy se conoce como la Ruta del Petróleo - se empieza a mover nuevamente. A pedido del Ministerio Público Fiscal, la Justicia prorrogó por un año las medidas cautelares y de coerción contra imputados vinculados a la Cooperativa 14 de Octubre , cuyo exdueño, Mario Osvaldo Del Río , fue condenado el año pasado.

Durante una audiencia realizada este último miércoles la asistente letrada de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Tanya Cid , solicitó extender las medidas sobre C.M.G. y M.M.P.D.S., del entono de Del Río, quienes aún no fueron sometidos a juicio. El planteo fue avalado por el juez de garantías Juan Manuel Kees .

La fiscalía argumentó que, lejos de disminuir, el riesgo procesal se incrementó con el avance de la investigación. Por eso se mantuvieron los comparendos periódicos obligatorios, la prohibición de salir del país por más de 30 días sin autorización y la Inhibición general de bienes.

Tanya Cid asistente letrada Fiscalia Neuquen La asistente letrada Tanya Cid del Ministerio Púbiico Fiscal de Neuquén.

También sigue vigente el embargo del inmueble ubicado en Diagonal España 467 de Neuquén, sede de la cooperativa.

Estafa con lotes en la meseta: la actualización del perjuicio

El dato más contundente es la actualización del perjuicio económico a quienes habían suscrito convenios para obtener los lotes.

La estafa fue estimada originalmente en $61.796.497,55 y U$D 13.450. Pero, ajustado a febrero de 2026, el daño supera los $412 millones, cifra que motivó la adecuación del embargo para cubrir el valor real del perjuicio investigado.

La etapa preparatoria vence el próximo 19 de febrero, pero la fiscalía anticipó que presentará la acusación antes de esa fecha, paso clave para avanzar hacia el juicio.

Según la acusación, entre 2016 y julio de 2022, Del Río y los demás imputados habrían utilizado la estructura y el prestigio institucional de la cooperativa para captar compradores que creían adquirir terrenos en la meseta de Neuquén y Centenario.

Por los incumplimientos, los 60 lotes sobre la meseta que pertenecían a la cooperativa fueron asignados por la Municipalidad a otras entidades. Por los incumplimientos, los 60 lotes sobre la meseta que pertenecían a la cooperativa fueron asignados por la Municipalidad a otras entidades.

Las 63 víctimas realizaron pagos para acceder a lotes que supuestamente formarían parte de un desarrollo urbanístico. Sin embargo, el dinero no habría sido destinado al proyecto prometido.

La maniobra también tuvo impacto en Centenario. Allí, los contratos firmados no consignaban que la venta estaba supeditada a un acuerdo previo de 2012 con la Municipalidad de Centenario.

La cooperativa debía pagar tierras fiscales, algo que nunca ocurrió. En ese momento, y de acuerdo a lo que había establecido la gestión municipal, se pagaba unos 100 pesos el metro cuadrado. En 2017 las adjudicaciones quedaron sin efecto, dejando a los compradores sin los terrenos y sin respuestas.

Una condena y un proceso que sigue

Mario Osvaldo Del Río ya fue condenado, y la causa continúa respecto de los demás imputados. La fiscalía sostiene que colaboraron en la maniobra que permitió desviar fondos utilizando la fachada institucional de la cooperativa.

Con estos embargos millonarios, y los bienes inhibidos, la causa contra el entorno del dueño está a un paso del juicio. La investigación entra en su tramo decisivo, con más de 60 damnificados que aún esperan recuperar parte de lo perdido.